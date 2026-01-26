Video: aprovechó que la empleada había ido al baño y se robó una mochila del hall de un famoso hotel

Un delincuente quedó grabado por las cámaras de seguridad de un famoso hotel del barrio de La Perla de Mar del Plata cuando ingresó al hall y se robó una mochila de un huésped.

El hecho se registró este lunes minutos antes de las 13 en un establecimiento ubicado en la zona de Hipólito Yrigoyen y 3 de Febrero. El episodio fue captado por las cámaras de seguridad del lugar.

En las imágenes a las que accedió 0223 se puede ver el momento en el que el sujeto, que usaba un gorro tipo piluso, toma una mochila que no le pertenecía al notar la ausencia de personal del hotel.

"Se metió de la calle. La conserje había ido al baño. Miró, agarró la mochila de un pasajero y se las tomó", confiaron testigos a este medio.