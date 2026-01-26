Se enojó con su amigo porque subió una foto con su novia y lo apuñaló

El agresor se dio a la fuga, pero fue detenido horas más tarde por la Policía.

Un violento episodio ocurrió en Santiago del Estero, donde un hombre atacó con un arma blanca a un amigo tras una discusión originada por una publicación en redes sociales. El agresor huyó del lugar, pero horas más tarde fue detenido por la Policía.

Según informó el diario local Nuevo Diario Web, el hecho se produjo en las afueras de la vivienda del atacante, identificado como Mansilla. El joven llegó al domicilio de la víctima a bordo de una moto y lo invitó a trasladarse hasta su casa. Una vez allí, comenzó una fuerte discusión entre ambos.

La Policía de Santiago del Estero logró detener al agresor aunque se había dado a la fuga.

En un primer momento, Mansilla acusó a su amigo, de apellido Toloza, de haberle robado una billetera. Sin embargo, el conflicto escaló aún más cuando el agresor le recriminó una foto que había visto en redes sociales, en la que la víctima aparecía junto a su novia.

En medio de la discusión, Mansilla extrajo un arma blanca y atacó a Toloza, quien sufrió dos puñaladas: una en la espalda y otra en la cabeza. Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga, mientras que la víctima logró regresar a su casa, donde fue asistida por su familia y luego trasladada a un hospital.

Horas después, efectivos de la Policía de Santiago del Estero lograron localizar y detener al atacante. La Justicia le abrió una causa por el delito de “lesiones leves”.