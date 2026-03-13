¿Sigue la lluvia? Cómo estará el tiempo este sábado en Mar del Plata

Después de un viernes pasado por agua, con humedad, vientos y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, el Servicio Metereológico Nacional (SMN) pronostica un sábado inestable.

Aunque las temperaturas que se anticipan para la jornada no son tan bajas, la mala noticia es que las lluvias persistirán durante la tarde y la noche, y la idea del fin de semana con clima veraniego quedó desterrada por completo.

El día comenzará con una madrugada nublada, que hacia la mañana se transformará en neblina con vientos del sector norte. El inconveniente de la lluvia constante podría registrarse a partir de la tarde, cuando la temperatura alcanzará, al mismo tiempo, su nivel máximo del día.

Hacia la noche la temperatura descenderá a los 20°C y las probabilidades de precipitaciones se mantendrán entre el 10% y el 40%. Los vientos de la jornada bajarán su intensidad camino a la medianoche y las condiciones podrían ser óptimas para empezar el fin de semana de manera agradable.

La buena, es que el domingo no solo no se repetirán las tendencias del día anterior, sino que además, durante el mediodía es posible que aparezca el sol un rato. Como la semana que viene arranca con tormentas, el clima del domingo es digno de celebrarse.