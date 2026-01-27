Argenfer, la historia de una ferretería con 45 años reducida a cenizas

“Somos una Ferretería Industrial de Mar del Plata con más de 35 años en el rubro ferretero que cuenta con 2 sucursales en la ciudad, y otras 3 distribuidas en Puerto Madryn, Caleta Olivia y Trenque Lauquen, con un total de 10.000m2 de edificación, 50 empleados y más de 300 proveedores. Distribuimos de forma minorista y mayorista en toda la Argentina productos para la construcción, industria, y rubros que se beneficien con nuestros servicios”, así describe el portal de la ferretería Argenfer la empresa que, este martes por la madrugada ardió en llamas tras propagarse el incendio que se originó en el taller mecánico de la concesionaria lindera al establecimiento ubicado en avenida Colón al 5800.

Argenfer surgió en 1981 y, con mucho esfuerzo, la familia Ares logró expandirse hasta que, en 1990 concretaron el sueño de abrir un segundo local sobre Avenida Colón, un punto estratégico para el sector. “Este local hace treinta y seis años lo fuimos construyendo con nuestros empleados”, indicó Gustavo Ares a 0223 al tiempo que detalló que el crecimiento fue “a pulmón” y “ladrillo por ladrillo”.

La conmoción por lo ocurrido es tal que hasta ex empleados se acercaron al lugar de la tragedia para solidarizarse con los propietarios de Argenfer. “No quedó nada, no hay nada”, repite Ares una y otra vez.

Es que Argenfer proveía, además de elementos de artículos de ferretería y herramientas manuales, materiales de construcción, máquinas eléctricas, elementos de camping y fitness como cintas caminadoras, elementos de pilates, ciclismo, spinning. natación y buceo, automotores, librería y marroquinería.

"No hay nada... cuando llegué estaban toda prácticamente todo intacto la parte de locales, depósitos, no, inclusive entré, le mostré, le abrí la puerta al bombero para que diga, che, mira, vamos a apagar el fuego ahí, pero no podían hacer nada porque no tenían agua". Así relató Ares la secuencia que puso fin a su negocio al menos momentáneamente.

.

