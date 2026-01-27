Detuvieron a un joven tras golpear la camioneta de Javier Milei en Mar del Plata

La visita del presidente Javier Milei a Mar del Plata estuvo marcada por protestas y un episodio de tensión cuando un joven fue detenido tras golpear la camioneta oficial del mandatario. El hecho ocurrió a la salida del teatro Roxy, donde Milei ensayó junto a la comediante y ex pareja Fátima Florez.

El mandatario, que dedicó parte de su agenda para preparar una presentación musical junto a Florez, fue objeto de manifestaciones que derivaron en un altercado. Según reportaron desde el lugar, el joven fue rodeado por al menos seis policías con escudos tras agredir el vehículo oficial. Un periodista explicó: “Cuando pasó el vehículo provincial, lo golpeó y fue detenido por la policía”.

Según pudo saber este medio, el aprehendido fue trasladado a la comisaría primera, con jurisdicción en la zona, y quedó a disposición de la Justicia.

En medio del caos, Fátima Florez destacó el buen desarrollo del ensayo: “El ensayo con Milei salió muy lindo. Estamos contentos y festejando. Lo vi muy bien, parecía que ensayamos desde hace años. Porque hay que estar, eh...”. Además, agregó que hicieron varias pasadas y que el presidente se mostró “súper cómodo”.

La artista también lamentó que no hubo tiempo para conversar sobre temas de la actualidad argentina, debido a que Milei debía partir hacia otro evento, la Derecha Fest. La situación en Mar del Plata refleja la fuerte polarización y la tensión social que acompañan la figura del presidente en su agenda pública.