Conflicto con los casineros: rechazaron la oferta salarial y piden nuevas paritarias

Desde la Asociación Gremial Empleados de Administración, Maestranza y Servicios de los Casinos Provinciales (AMS) anunciaron este lunes un rechazo a propuesta de la segunda instancia de negociación paritaria que fue convocada.

Directivos del gremio confirmaron a 0223 que la misma fue rechazada "al no contemplar las necesidades reales de las y los trabajadores del sector". En ese sentido, señalaron que la coyuntura económica actual impacta de manera directa sobre el poder adquisitivo de los salarios, "en un contexto marcado por la inflación y el aumento sostenido del costo de vida".

Por eso, desde el gremio advirtieron que resulta indispensable una oferta salarial que refleje la realidad que atraviesan diariamente los empleados de los casinos. El secretario general de AMS, Roberto Páez, remarcó que "la propuesta puesta sobre la mesa no estuvo a la altura de las expectativas del sector" y subrayó que "el sindicato viene sosteniendo reclamos que aún no han tenido respuesta".

Entre los principales puntos pendientes, mencionó la equiparación de la bonificación compensatoria con la Caja de Empleados, la participación de los trabajadores en el juego on line y la implementación inmediata del sistema QR, además de otras demandas vinculadas a las condiciones laborales.

Desde el sindicato destacaron que estos reclamos forman parte de una agenda histórica que busca no solo recomponer ingresos, sino también garantizar mayor equidad y reconocimiento al rol que cumplen los trabajadores dentro del sistema de casinos provinciales.

Finalmente, AMS reafirmó su compromiso de continuar defendiendo los derechos de las y los trabajadores y de sostener el reclamo por soluciones concretas que permitan mejorar tanto las condiciones salariales como laborales, en el marco de futuras instancias de negociación.