Tragedia en Ushuaia: hallaron muerto a un turista estadounidense

El joven tenía 37 años y se encontraba vacacionando en el sur del país.

Un turista estadounidense de 37 años, que era intensamente buscado desde el jueves, fue encontrado muerto en un sendero que conduce a la Laguna Esmeralda, en Tierra del Fuego. La principal hipótesis apunta a que habría sufrido un accidente.

Se llamaba Sean Christopher Bartel y había llegado a la Argentina el 3 de marzo. Durante su viaje, recorrió distintos puntos turísticos del país, como Buenos Aires y El Chaltén.

Sean Christopher Bartel saliendo del alojamiento. Foto: Agencia NA.

Pocos días antes de su aparición sin vida, se trasladó hacia Ushuaia, donde alquiló un alojamiento. La cámara de seguridad del lugar permitió establecer que Bartel se retiró del lugar el jueves 12 de marzo a las 8 de la mañana con una campera y una mochila para una excursión.

De acuerdo con la Comisaría Primera de Ushuaia, se cree que Bartel cayó desde unos 90 metros de altura mientras hacía trekking rumbo al glaciar Ojo del Albino.

Tras conocer la triste noticia, sus seres queridos se manifestaron redes sociales, quienes lo recordaron como "auténticamente curioso y obligado a ir a verlo por sí mismo", "único como periodista y como persona", "un talento multidotado" y "un joven fantástico".

“Muy triste. Sean era un buen tipo. Él y yo éramos colegas en mis primeros días de televisión en E’ville. El mundo es un lugar peligroso. Pero, él estaría de acuerdo, eso no debería detener a ninguno de nosotros de explorar sus alcances”, escribió Tim Black, un excompañero de trabajo de Bartel.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial y se espera que la autopsia determine con precisión qué provocó la muerte. Por ahora, no se difundieron resultados oficiales.