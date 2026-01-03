Dakar 2026: Argentina dice presente con los Benavides como gran bandera en Arabia Saudita

La carrera más extrema del mundo volvió a ponerse en marcha y el rally argentino llega con una de sus delegaciones más numerosas y protagonistas de los últimos años.

El Rally Dakar 2026 ya está en marcha desde este sábado y, una vez más, Argentina aparece como uno de los países con mayor protagonismo en la 48ª edición de la competencia más exigente del automovilismo mundial. La prueba se disputará íntegramente en Arabia Saudita hasta el 17 de enero y contará con 20 representantes nacionales distribuidos en las distintas categorías, ratificando el peso histórico del país en la prueba.

El principal atractivo para el público argentino estará puesto en los hermanos salteños Benavides. Luciano continuará su camino en motos dentro de la clase RallyGP, donde buscará consolidarse entre los referentes de la especialidad. Kevin, en cambio, afrontará un desafío completamente nuevo: debutará en cuatro ruedas dentro de la categoría Challenger, tras dejar las motos luego de un 2025 marcado por varios accidentes.

Kevin Benavides, bicampeón del Dakar en motos en 2019 y 2023, iniciará esta nueva etapa deportiva navegado por Lisandro Sisterna. El cambio representa un giro trascendental en la carrera de uno de los nombres más importantes del rally argentino reciente, que intentará trasladar su experiencia y jerarquía a un vehículo totalmente distinto.

Una presencia albiceleste fuerte en todas las categorías

Además de Luciano Benavides, en motos también competirán Leonardo Cola y Santiago Rostán dentro de Rally2. En la categoría Ultimate, Bruno Jacomy será navegante del chileno Lucas Del Río, mientras que Juan Cruz Yacopini será la gran ausencia argentina tras el grave accidente sufrido en Mendoza meses atrás.

La Challenger será el grupo más numeroso para el país, con nombres destacados como los campeones vigentes Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, Augusto Sanz junto a Puck Klaassen, David Zille y Sebastián Cesana, Fernando Acosta con Oscar Ral, Pablo Copetti y el propio Kevin Benavides. En Side by Side, Manuel Andújar correrá con Andrés Frini y también dirá presente la dupla Jeremías González Ferioli–Gonzalo Rinaldi.

El Dakar 2026 será la séptima edición consecutiva disputada íntegramente en Arabia Saudita desde la salida de Sudamérica en 2020. El recorrido totalizará 7.994 kilómetros, con 4.900 cronometrados, repartidos en 13 etapas —prólogo incluido— y una jornada de descanso en Riad, en un trazado que promete volver a poner al límite a pilotos y máquinas.

Argentina llega respaldada por una rica historia en el Dakar, con campeones como Marcos y Alejandro Patronelli, Manuel Andújar, Kevin Benavides y la dupla Cavigliasso–Pertegarini. En 2026, esa tradición vuelve a estar en juego, con una delegación que buscará seguir escribiendo páginas doradas en la carrera más dura del planeta.