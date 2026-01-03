Veterinarios denuncian la venta ilegal de medicamentos para mascotas: "Es un riesgo para los animales y para la salud pública"

En diálogo con Extra FM 102.1, el presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires Walter Luján advirtió sobre la venta ilegal de medicamentos zooterapicos de uso veterinario: "Existe y es un riesgo para los animales de compañia y también para la salud pública".

"Hay una amplia gama de productos que se deben vender por el canal veterinario. Ya sea pulguicidas, garrapaticidass, pipetas, desparasitarios, antibióticos, son productos que deben recibir prescripción de un médico veterinario y su asesoramiento", explicó Luján y agregó que muchas veces se venden en lugares que no están habilitados o que no tienen un asesor matriculado: "Ahí se hace más compleja la situación.

El veterinario remarcó que es muy importante que la ciudadanía conozca esta realidad y que los tenedores de animales de compañia sepan dónde comprar ese tipo de productos. "Tiene que ser en lugares habilitados, con el asesoramiento de un profesional veterinario matriculado. Siempre hay intoxicaciones, sobre todo en felinos o en caninos cachorros por productos como pulguicidas o garrapaticidas", expresó Luján.

Y explicó: "Ahí o bien no fueron asesorados o la dosis indicada no es la correcta. Y en consecuencia pasa lo que pasa: el animal llega a la veterinaria intoxicado o en mal estado o inclusive ha provocado la muerte de muchos animales".

Para comprender la dimensión, el veterinario comparó lo que ocurre con lo que solía pasar con las farmacias: "Hace años atrás se vendian los productos medicamentos humanos en un kiosco, en un polirrubro, son lugares que no son indicados. En los humanos se ha podido corregir, falta con los animales concientizar a la gente, para que sepan que tienen que comprar los productos con la indicación respectiva".

En cuanto a los lugares sin autorización que venden medicamentos de manera ilegal, el veterinario contó que se realizan inspecciones periódicas: "A través de denuncias también se llega a distintos lugares o comercios, pet shops, verdulerias, se venden en lugares que uno no puede creer".

"Hay inspectores del ala del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires que hacen ese trabajo", refirió Luján y sintetizó: "Lo más importante es que la gente sepa que esos productos se deben comprar solamente en veterinarias autorizadas".