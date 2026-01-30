Cómo es la música de las ideas: el viaje inspirador de Sergio Feferovih

La música siempre ha sido fundamental en el mundo, una fuente de inspiración inagotable, que nos impulsa y acompaña constantemente. El doctor en música Sergio Feferovich (Johns Hopkins University, EE.UU.), pianista y director, invita, a través de su ingenio y carisma, a vivir una experiencia única, donde la música se mezcla con las emociones, la creatividad y la vida misma.

Su propuesta “La Música de las Ideas” se presentará en Mar del Plata el miércoles 4 de febrero a las 21 hs en el Centro de Arte Radio City Roxy.

En “La Música de las Ideas”, Sergio explica, usando el humor y la simpleza que lo caracteriza, cómo la música nos interpela, buscando paralelismos con la vida cotidiana, para dejarnos enseñanzas únicas. Comparte anécdotas de grandes músicos y compositores, ilustra excelentemente el papel fundamental de la música en las películas, y la usa para dar explicación y herramientas a situaciones y conflictos del día a día. Además, da lugar al público a formar parte activa del show: organiza un coro colectivo, cantan canciones entre todos y propone juegos y momentos de complicidad, tan divertidos como inolvidables.

No es una charla pasiva, es una experiencia interactiva que combina humor, historias cautivadoras y enseñanzas sobre creatividad, disfrute e inspiración. Provoca un cambio de energía notable en el espectador y un recordatorio de que el arte —y la música en particular— puede ser refugio, motor de ideas y herramienta de bienestar y goce en tiempos de ansiedad.

“La Música de las Ideas” es una celebración a lo que la música significa como conexión, con nosotros mismos y con los otros. Un espacio único que nos acompaña en los mejores y peores momentos.

Feferovich propone la oportunidad de ser parte de este evento inspirador que transforma la música en un viaje de emociones, aprendizajes y risas.

Las entradas están disponibles en la boletería del teatro (San Luis 1750) y por Plateanet.