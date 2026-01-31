Habló la tía del acusado de matar a Jeremías Monzón: "Mi sobrino es un monstruo"

La tía materna del adolescente de 14 años señalado por el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe se manifestó públicamente esta semana para aclarar que su familia no respalda al joven y que esperan que “pague por lo que hizo” aquel 18 de diciembre frente a la cancha de Colón de Santa Fe.

Jeremías fue apuñalado entre el 18 y el 22 de diciembre del año pasado, recibiendo 15 puñaladas, en un ataque que fue registrado en un video que luego se difundió en redes sociales. El crimen salió a la luz cuatro días después, cuando la Policía encontró el cuerpo.

En diálogo con un medio televisivo, la mujer, que prefirió mantener su identidad en reserva, afirmó: “Hoy apuntamos al monstruo que es hoy. No hay razón para quitarle la vida a otra persona. No nos importa lo que haya sido antes, no nos importa. Que quede claro”.

Además, enfatizó que ni ella ni su familia avalan ni justifican el accionar del adolescente: “No avalamos nada y no justificamos absolutamente nada”. El joven se encuentra detenido desde mediados de enero junto con otro adolescente de 15 años, también acusado pero inimputable por su edad.

El caso tiene otras imputadas: una joven de 16 años llamada Milagros, novia de Jeremías, quien lo llevó hasta el depósito donde fue asesinado, y la madre de Milagros, que lo habría respaldado en todo momento.

La Justicia de Santa Fe investiga además quién filtró el video del crimen y abrió una causa por las amenazas que un medio hermano del acusado de 14 años realizó a través de redes sociales; este último ya se entregó a las autoridades.

La tía del joven acusado aclaró que su hermana, madre del chico, no encubrió el hecho porque “fue el primero que habló” y “se lo contó a la mamá, y la mamá lo primero que hizo fue entregarlo y entregar todas las evidencias”.

Sobre la responsabilidad en la educación del joven, la mujer sostuvo: “Yo no me puedo hacer responsable de la educación de mi sobrino. Los responsables son los padres”. No obstante, resaltó que su familia decidió “enfrentar esta mochila y hablar”, aunque no lo hicieron antes por temor.

Explicó que recién ahora hablan del tema porque antes “no podíamos por miedo” y manifestó su disposición para acercarse a la familia de Jeremías, aunque respetando si ellos no quieren ese contacto.

Finalmente, expresó su deseo de que el adolescente reciba una condena: “Queremos una condena, que pague por lo que hizo”, y describió que “por la actitud que tiene es un peligro para nosotros y para el resto”.

Sobre la protección legal que brinda la ley a menores de 16 años, la tía cuestionó: “¿Cómo no va a tener discernimiento para hacer el bien o el mal?”, haciendo referencia a que incluso niños más pequeños pueden decidir en situaciones complejas.