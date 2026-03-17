Se escapó de prisión el "Loco" Cárdenas, el peligroso homicida que cayó en Mar del Plata

De película: en las últimas horas una fuga en la cárcel de Trelew mantuvo en vilo a los vecinos de Chubut. Se trata de Darío Fernando Cárdenas, conocido como “El Loco”, quien se escapó de prisión aprovechando su traslado a un consultorio externo para asistir a una cita con el psicólogo.

El Loco fue condenado a 15 años de cárcel por el crimen de Alexis Sena, un joven de 25 años asesinado en el 2021. A menos de dos años en el encierro, el hombre hallado culpable por el homicidio se fugó, saltando desde el primer piso del consultorio médico.

Ahora Cárdenas es intensamente buscado por la Policía. Estaba alojado en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, pero había sido capturado en Mar del Plata.

Según se pudo investigar, tras la cita con el profesional, El Loco habría saltado por una de las ventanas del consultorio y, una vez en la calle, se habría subido a una moto SKUA 125 blanca, conducida por un cómplice.

El crimen de Alexis Sena

La noche del 18 de agosto del 2021, Cárdenas se acercó al domicilio de 25 de Mayo al 1700 de Trelew, “sabiendo lo que hacía y con claras intenciones de terminar con la vida de Sena”, según se estableció en la investigación del caso.

El Loco ingresó al lugar portando un arma de fuego y, tras mantener una breve discusión con la víctima, le efectuó un disparo en la cabeza que provocó serias heridas.

Tras la detonación, se dio a la fuga abordando un vehículo marca Chevrolet. Sena sufrió un traumatismo encéfalo craneano que desencadenó en su muerte.