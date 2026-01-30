Dos chicos robaron más de $100.000 en prendas en pleno centro: "Uno tenía la mirada desafiante"

Dos chicos se llevaron calzoncillos, medias y una campera de un local del centro.

En un local ubicado en Mitre al 1800, dos delincuentes ingresaron esta mañana y perpetuaron un robo por un total de más de $100.000. Los jóvenes se llevaron prendas, entre las cuales se distinguían calzoncillos, medias y una campera.

La encargada del local contó que es el primer robo de este año, porque los intentos anteriores habían podido ser controlados. Además reveló que, en esta oportunidad, uno de los delincuentes tenía una actitud muy provocadora.

"Uno de ellos era muy desafiante, con la mirada fija", indicó la comerciante. El robo en el local del centro quedó grabado en las cámaras de seguridad colocadas en el interior del comercio.

Allí es posible ver cómo uno de los delincuentes "tapa" al otro, mientras éste guarda prendas debajo de su campera. Una vez que logra camuflar las prendas robadas entre su ropa, le da "un sutil aviso" al compañero y ambos se retiran del lugar.