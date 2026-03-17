Después de 13 años, una histórica pizzería anuncia su cierre definitivo: “Son tiempos muy tristes"

El histórico local gastronómico "Marzano" de Comodoro Rivadavia anunció su cierre definitivo a través de las redes sociales. En un video, los responsables de la pizzería contaron la decisión y explicaron los motivos que los llevaron a tomarla.

“No ha sido una decisión fácil. Fueron 13 años de estar todos los días acá junto a mis hermanos. Son tiempos muy tristes, pero espero con mucha fe que sea para algo nuevo y mejor para todos”, expresó una de las encargadas del emprendimiento familiar en el video.

“Muchos de ustedes nos conocen, han venido, nos han visto trabajar. Hemos estado muy presentes. Creo que Marzano ha sido mucho más que un local de comidas. Para nosotros ha sido un proyecto familiar. Lo hemos armado con amor, con toda nuestra fuerza y energía que nos caracteriza”, continuaron en el emotivo mensaje.

Y explicaron los motivos del cierre: “Cuesta mucho desprenderse de las cosas que uno ama, de los sueños, de los proyectos, pero muchas veces tenemos que ponerle la razón a las situaciones y hoy en día hemos atravesado muchas crisis. Han pasado muchas crisis en este país, pandemia, pero ya esta última nos encuentra bastante golpeados”.

Sin embargo, destacaron el vínculo que han forjado con sus clientes en todo este tiempo y agradecieron el acompañamiento: “Todo lo que resta esta semana vamos a seguir trabajando de manera normal. Si quieren venir y disfrutar de nuestros últimos días acá en este local que tanto amamos, son bienvenidos. Agradecemos a nuestros clientes, los queremos un montón. Gracias por habernos elegido. Sepan que están dentro de nuestro corazón”.

“A partir de la semana que viene vamos a estar anunciando, capaz, nuevas formas de trabajo; hay que seguir trabajando, saliendo adelante. Un local se cierra y se toman muchas decisiones. Hay que ir sosteniendo cosas, aun cerrando un local. Es una decisión muy dura, pero es también la cura de mucho estrés”, sintetizaron en el video y cerraron: “Les agradecemos a cada uno de ustedes que nos han acompañado y visto crecer. Marzano cierra sus puertas, pero seguiremos para ustedes”.

Tras la publicación del mensaje de los propietarios del local, las redes se llenaron de comentarios. “Qué triste. Los entiendo, está muy dura la crisis"; "No hay como sus pizzas"; "Ojalá sigan en el rubro”; “Noooo, qué triste, las mejores pizzas de Comodoro las encontré ahí"; "Mucha fuerza, que los clientes fieles vamos a seguir”; “Qué pena chicos, ojalá puedan abrir pronto en algún otro lugar”, fueron algunos de los mensajes de los clientes.