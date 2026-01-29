Abuso de menores: filtran los mensajes que Marcelo Porcel le mandaba a los compañeros de su hijo

Uno de los adolescentes que prestó su testimonio en la denuncia por abuso de menores que recae sobre el empresario de Palermo Marcelo Porcel afirmó que "cuando arrancó todo" él tenía solo 13 años: "Me escribía 'Me tenés abandonado' y 'Te extraño'".

Según Noticias Argentinas, el inicio de la denuncia al empresario se remonta a julio del 2024 por organizar "reuniones y fiestas" con menores de edad en su domicilio y en su oficina. Las familias que participan de la querella son 9 y las víctimas 10, porque dos son hermanos.

En su declaración testimonial, el adolescente reveló que el empresario "me toqueteó el testículo y me sentí medio incómodo". También contó que les ofrecía "alcohol y dinero para las apuestas" y que, al estar desinhibidos por el alcohol, los "desafiaba" a correr desnudos.

“En la oficina sacó todas las botellas y empezó a armar los vasos… El vodka con Fanta o 7Up, y nos daba uno a cada uno y, bueno, empezaba a hacernos los jueguitos de la otra vez: $1.000 o $2.000 a quien se tomaba el vaso. Nosotros lo tomábamos y nos daba plata", añadió el adolescente en su relato.

Además reveló que Porcel "les hacía masajes sin pedir permiso" y que los tocaba, poniéndolos en "situaciones muy incómodas”. Sobre los "desafíos" contó que el empresario tenía una mesa en su despacho y después de tomar alcohol les proponía "dar una vuelta con el pantalón abajo por 2.000 pesos”.