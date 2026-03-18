Un joven de 14 años fue apuñalado tras resistirse a un robo mientras iba a la escuela.

Un joven de 14 años fue interceptado y atacado por un hombre en Comodoro Rivadavia mientras se dirigía hacia la escuela temprano en la mañana. Al negarse a entregar sus pertenencias, el delincuente lo apuñaló y huyó.

Ocurrió en los límites de los barrios San Cayetano y Moure. El menor fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital Regional, donde permanece fuera de pelligro. La Policía aún busca intensamente al agresor.

El comisario mayor Cristian Mulero confirmó que el hecho se registró en la intersección de las calles Wilfredo Andrade y Código 756, cuando el joven iba a la escuela: “El masculino le pide que entregue sus elementos de valor. El menor se niega e intenta huir, pero este sujeto le propina una puñalada en el estómago”.

A pesar de la herida, el joven logró escapar y llegar corriendo a su vivienda, donde lo asistió rápidamente su madre. Después fue trasladado en un vehículo particular al Hospital, donde trataron sus lesiones de carácter leve.

Intervino personal de la División de Investigaciones, junto con efectivos de la comisaría jurisdiccional y Criminalística. En el lugar se realizaron pericias y se inició una búsqueda para dar con el autor del hecho. “Se están recabando datos para lograr establecer la identidad del agresor. En la zona hay cámaras de seguridad y el personal de investigaciones trabaja para obtener esas imágenes”, cerró Mulero.