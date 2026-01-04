Siempre hermosa, Mar del Plata: el hallazgo de un fotógrafo que muestra el verano de 1941
La arquitectura con inspiración francesa más la llegada del tren y el asfalto contemplando un boom de turistas, llamaron la atención de un reportero norteamericano. La revelación de su trabajo.
La ciudad balnearia que vemos por estos días colmándose de turistas, algo habitual en enero y que crece en la segunda quincena del mes, tiene una larga historia con quiebres que catapultaron a Mar del Plata como una de las plazas más importantes de Argentina y, por qué no, de Sudamérica. Su patrimonio, la cercanía con una metrópoli como Buenos Aires y las novedosas conexiones para trasladarse desde la Capital Federal, confluyeron en un momento de esplendor como el de finales de la década del 30 y principios de los 40.
El turismo en Mar del Plata creció un 500 por ciento. No tiene sentido la cifra más que para ponerle un número al suceso: la ciudad se convirtió en la principal para veranear en el país. Su estilo cautivó de tal manera que la proyección era mundialista. Por eso la prestigiosa revista internacional Life envió a su fotógrafo Hart Preston que registró el verano marplatense de 1941.
El estacionamiento que todavía conserva Playa Grande, la moderna estación, los chalets frente al mar y una Rambla explotada de gente tomando algo son algunas de las postales que observó Preston antes de gatillar. Sin dudas, íconos que supo identificar y que todavía en el presente representan la cultura local.
Como detalles, se ven las vestimentas de la época, pasando de looks playeros a formales trajes de los trabajadores. Las construcciones en proceso del Casino y el Hotel Provincial, lugares que tomaron la arquitectura de Francia y convirtieron a Mar del Plata en la Biarritz argentina. Un lujo que se disfruta popularmente y abrió los ojos del mundo por su belleza.
