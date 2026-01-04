Siempre hermosa, Mar del Plata: el hallazgo de un fotógrafo que muestra el verano de 1941

La ciudad balnearia que vemos por estos días colmándose de turistas, algo habitual en enero y que crece en la segunda quincena del mes, tiene una larga historia con quiebres que catapultaron a Mar del Plata como una de las plazas más importantes de Argentina y, por qué no, de Sudamérica. Su patrimonio, la cercanía con una metrópoli como Buenos Aires y las novedosas conexiones para trasladarse desde la Capital Federal, confluyeron en un momento de esplendor como el de finales de la década del 30 y principios de los 40.

El turismo en Mar del Plata creció un 500 por ciento. No tiene sentido la cifra más que para ponerle un número al suceso: la ciudad se convirtió en la principal para veranear en el país. Su estilo cautivó de tal manera que la proyección era mundialista. Por eso la prestigiosa revista internacional Life envió a su fotógrafo Hart Preston que registró el verano marplatense de 1941.

El estacionamiento que todavía conserva Playa Grande, la moderna estación, los chalets frente al mar y una Rambla explotada de gente tomando algo son algunas de las postales que observó Preston antes de gatillar. Sin dudas, íconos que supo identificar y que todavía en el presente representan la cultura local.

Como detalles, se ven las vestimentas de la época, pasando de looks playeros a formales trajes de los trabajadores. Las construcciones en proceso del Casino y el Hotel Provincial, lugares que tomaron la arquitectura de Francia y convirtieron a Mar del Plata en la Biarritz argentina. Un lujo que se disfruta popularmente y abrió los ojos del mundo por su belleza.