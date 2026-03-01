El rubro que nunca descansa: "Laburo no falta por los choques que hay en Mar del Plata"

En tiempos donde cada peso cuenta, el auto sigue siendo una prioridad para muchas familias. Sin embargo, talleres mecánicos manifestaron que el mantenimiento se complica cuando los repuestos son importados o las fallas están ya en un estado crítico.

Ariel, especialista en tren delantero, frenos y suspensión, comentó en diálogo con 0223 que "el auto es un miembro más de la familia y gasta igual que uno. Hay muchos vehículos que vienen cuando ya están rotos o con el papel de la VTV que les marcó qué tienen que arreglar".

Esto se debe a que "hay poca gente que tiene el nivel adquisitivo y es muy meticulosa con el coche. Si tengo varios clientes que al menor ruido vienen y lo solucionan, pero es como en todo, hay gente que le da más bola y otro que le dan menos a los autos", afirmó.

En consonancia, Nahuel, experto en mecánica, remarcó que "el argentino es capaz de no comer para no quedarse sin el auto, por lo necesario que es y por los tiempos que vivimos que necesitamos la rapidez traslado de un lado al otro, es más que necesario en una familia hoy en día!.

De modo que "acá siempre hay algo para hacer, laburo no falta por los choques que hay en Mar del Plata. Todo es por compañía de seguro normalmente, reparaciones completas como se hacían antes no porque es económicamente imposible.", afirmó Fredy, especialista en chapa y pintura.

Respecto a los repuestos, Ariel contó que "hay fábrica nacional y anda muy bien en lo que es suspensión, muchas nacionales que están en Venado Tuerto, en Buenos Aires de rotulaje y también hay un componente importado." No obstante, "en motores la calidad nacional es malísima, los originales siempre andan bien", reveló Nahuel.

Por lo general "los que ponen importado van por un tema número y no por un tema de calidad, hay nacional de buena calidad y también a un precio bastante normal que es lo que yo coloco, después tenés piezas originales son más caras y tenés como en todos lados en todas las rubros el chino mediano y chino berreta que es barato pero no sirve porque se rompe", sumó.

Hoy en día, "la gente compra mucho chino o taiwanés que es superior, el tema es conseguirlo. El taiwanés es casi original, el repuesto es una buena opción", concluyó Fredy.