Un pancho: provocó disturbios en un local de comidas rápidas y lo aprehendieron

El turista que se peleó en una panchería.

Un turista que provocó disturbios en un local de comidas rápidas del centro y se negó a retirarse cuando llegó la policía fue aprehendido y trasladado a la comisaría primera donde labraron actuaciones ante la Justicia Correccional.

Fue personal de esa dependencia y de Infantería que recorría la peatonal San Martín el que llegó a la esquina de Santiago del Estero donde el sujeto de 43 años había provocado disturbios.

“No se quería retirar del lugar y al momento de ser identificado se tornó hostil con el personal sin acatar las órdenes, por lo que fue reducido”, informaron autoridades policiales.

Ya en la comisaría desde la Justicia Correccional ordenaron la formación de actuaciones por las distintas infracciones y se dio su libertad bajo caución juratoria.