Las Fuerzas Armadas de Venezuela exigieron la liberación de Maduro y calificaron la captura como un "cobarde secuestro"

"Maduro es el presidente constitucional electo por el pueblo", señaló el ministro de Defensa venezolano.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó este domingo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que calificó como un "cobarde secuestro" y afirmó, al leer un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que ocurrió "luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad". Además, reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta.

"Ayer se llevaron secuestrado a la persona que el pueblo de Venezuela eligió como su presidente", denunció y continuó: "Nicolás Maduro es el presidente constitucional electo por el pueblo para el periodo 2025-2031. Es el auténtico y genuino líder de todos los venezolanos".

En ese sentido, apuntó contra Estados Unidos y su "pretensión colonialista" que se quiere "implementar sobre América Latina y el Caribe".

"Votamos permanentemente por la paz, el diálogo político, el respecto a los derechos humanos y el derecho internacional. Las Fuerzas Armadas han garantizado la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo porque la paz es nuestro puerto y porque la patria representa todo para nosotros", marcó.

La primera imagen de Nicolás Maduro detenido.

Asimismo, los militares llamaron a que la población "retome sus actividades" normales luego de la caída de Maduro: "La patria continúa".

"Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales y educativas en los próximos días, y la patria debe encaminarse sobre su riel constitucional", expresó Vladimir Padrino López, en una alocución televisada.

Las calles de Caracas amanecieron en soledad y tranquilidad este domingo, con comercios cerrados y leves filas en algunos mercados y farmacias.

Al mismo tiempo, instó a la ciudadanía "a la paz, al orden, a no caer en las tentaciones de la guerra psicológica de la amenaza del miedo que nos quieren imponer".

Por último, el funcionario venezolano leyó en televisión un comunicado que incluía el fallo en el que la corte suprema ordena a Rodríguez asumir el poder por 90 días y respaldó el decreto de estado de conmoción exterior que, según Rodríguez, promulgó Maduro para "garantizar la gobernabilidad del país".