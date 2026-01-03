Cómo sigue la salud de la mujer baleada junto a su hija por la ex pareja

Mientras continúa la búsqueda del hombre que el viernes a la noche atacó a balazos a la ex pareja y a la hija de la mujer en el interior de una casa del barrio Jorge Newbery y con ambas heridas internadas, los médicos evalúan la posibilidad de intervenir quirúrgicamente a la adolescente que presenta un disparo de arma de fuego en la zona abdominal sin orificio de salida.

Las primeras actuaciones que hizo personal de la comisaría duodécima y los datos que pudieron dar las propias víctimas –trasladadas lúcidas y conscientes a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa)- permitieron identificar a la ex pareja de la mujer como el autor del ataque e iniciar su búsqueda.

Lugar de los hechos.

En el marco de la investigación a cargo del fiscal Carlos Russo se pudo establecer que el atacante llegó a la casa de la mujer ubicada en inmediaciones de Brown y Paraguay. Allí efectuó varios disparos que hirieron a ambas mujeres.

“La adolescente pudo correr con una amiga al exterior de la casa y pedir ayuda en un kiosco ubicado a pocos metros del lugar. Dieron aviso a un patrullero que la socorrió, convocó a una ambulancia del SAME y fue hasta la casa donde encontraron a la mujer de 46 años con heridas en una mano y en el omóplato”, agregaron.

Sucedió en el barrio Jorge Newbery.

La chica de 17 años estaba tirada en el piso y fue la primera en ser trasladad a la guardia del Higa donde recibió las primeras curaciones y se aguarda la evolución para establecer si será operada. Su madre también quedó internada y podría ampliar los primeros datos que le dio al personal policial que la socorrió.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción N°7 ordenaron la formación de una causa por tentativa de homicidio agravado por ser en contexto de violencia de género y por el uso de arma de fuego en dos hechos.