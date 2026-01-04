Sin acuerdo y en plena temporada, guardavidas analizan nuevas movilizaciones

El cierre de año y comienzo de 2026 encuentra al sector de guardavidas de Mar del Plata en una situación de recambio de autoridades y conflicto salarial abierto con los balnearios privados.

Así lo confirmó Nahuel Nardone, recientemente electo secretario general del Sindicato de Guardavidas, en diálogo con Extra (102.1). El referente destacó la amplia participación en las elecciones gremiales, donde más de 600 afiliados se acercaron a votar. “Fue una lista única, esperábamos una buena convocatoria y la verdad que fue muy importante para nosotros”, señaló, y remarcó que el acompañamiento refleja el trabajo territorial realizado en los últimos años.

Por otra parte, se refirió al conflicto salarial que el sindicato mantiene con la Cámara de Concesionarios de Balnearios Privados, que motivó una reciente protesta en Playa Grande y podría derivar en nuevas medidas. “Las negociaciones empezaron en octubre y ya llevamos tres meses sin acuerdo. La diferencia salarial sigue siendo grande”, explicó Nardone, quien detalló que hoy existe una brecha cercana al 20% entre guardavidas municipales y privados que, en muchos casos, trabajan “en la misma casilla y para el mismo concesionario”.

En ese sentido, el dirigente gremial sostuvo que el reclamo no solo impacta en los trabajadores, sino también en la comunidad. “Los concesionarios pagan un módulo que surge del promedio entre la paritaria municipal y la privada. Si ese promedio no es cero, la diferencia la terminamos pagando los contribuyentes”, advirtió.

Posibles nuevas movilizaciones

Si bien aclaró que el sindicato continúa apostando al diálogo, Nardone confirmó que no descartan una nueva movilización, que podría realizarse en el sector de La Perla, en caso de no recibir una contraoferta por parte de los balnearios.

“Entendemos que no es una cuestión de dinero. Hoy los balnearios están llenos, una carpa puede costar entre cinco y seis millones de pesos toda la temporada. El problema pasa por el negocio de la municipalización y el pago de módulos”, afirmó.

Además, recordó que la última paritaria con la Cámara de Concesionarios fue en noviembre de 2024, por lo que advirtió un fuerte retraso salarial que también afecta a otros trabajadores de playa, como carperos y ducheros.

Rescates y estado del mar

En cuanto al desarrollo de la temporada, Nardone indicó que el 1° de enero hubo numerosos rescates, producto de un cambio en la dirección del viento que generó un mar más peligroso. “Siempre depende de las condiciones climáticas y del caudal de gente, pero fue un día complicado”, explicó.

También recordó que el servicio de guardavidas funciona de 8 a 20, y remarcó la importancia de respetar las banderas: “Siempre hay que guiarse por la bandera que está más arriba, que es la que indica el estado del mar”.

Finalmente, Nardone confirmó que la nueva comisión directiva asumirá el 20 de febrero, con una conducción que combinará continuidad y renovación. El actual secretario general, Néstor Nardone, continuará como secretario adjunto. “Vamos a seguir por el mismo camino, cerca del trabajador y con presencia en las playas, sumando una impronta más juvenil”, concluyó.