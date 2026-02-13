El Concejo aprobó ordenanzas preparatorias para actualizar tasas y se profundiza la disputa por el alcance los aumentos

El Concejo Deliberante aprobó este viernes las ordenanzas preparatorias Fiscal e Impositiva, las cuales ahora deberán tener un último tratamiento en la Asamblea de Mayores Contribuyentes y Concejales para su sanción definitiva. La alianza entre el Pro, La Libertad Avanza, la UCR y la Coalición Cívica volvió a imponer su mayoría, ante una oposición que denunció mayores aumentos de tasas a los reconocidos por el oficialismo.

Con 14 votos a favor, las dos normativas que establecen la recaudación municipal fueron sancionadas por mayoría, en el marco de la 1ra Sesión Pública Extraordinaria. El 27 de febrero las normas terminaron de aprobarse, conjuntamente con el tratamiento del Presupuesto 2026 tanto de la Administración Central, entes descentralizados y Osse.

Fernando Muro (Pro) ofició de miembro informante, en una alocución donde remarcó el “equilibrio fiscal y la transparencia” que proponen las ordenanzas, a los que se suma el “cuidado del dinero de los marplatenses”, en el contexto de un gobierno que pone por delante la “austeridad en el manejo de los recursos”.

Fernando Muro defendió los proyectos presentados por el gobierno.

Entre otros aspectos, Muro remarcó que el Municipio terminó 2025 con menos empleados que los que tenía en 2019, cuando asumió Guillermo Montenegro como intendente. “El empleo lo tiene que dar el privado y el Estado las condiciones para que eso suceda”, insistió.

En cuanto al contenido de las ordenanzas Fiscal e Impositiva, resaltó que aportan “previsibilidad” al vecino, que “no hay un solo aumento en la Tasa de Inspección en Seguridad e Higiene”, donde también valoró especialmente la autorización que se dará al Ejecutivo para descontar el 50% en la Tasa de Inspección en Seguridad e Higiene (TISH) a empresas que realicen nuevas inversiones.

El concejal salió al cruce de las posturas de la oposición, respecto a que los aumentos de tasas rondarán el 35% y no el 11%, como se informó oficialmente. “Se buscó generar alarma, queremos llevar tranquilidad al vecino, no va a haber grandes cambios en la liquidación de tasas. Los ajustes tienen que ver con IPC”, incorporan el elemento de la cláusula que autoriza al gobierno a llevar los ajustes al ritmo de la inflación, en caso de que esta supere el 11%.

Entre los aliados del Pro, solamente habló Vilma Baragiola, por el radicalismo, en una sesión donde la bancada de La Libertad Avanza permaneció en silencio. “Es un aumento del 11% con una cláusula gatillo en caso de que se dispare la inflación. El intendente que promete que no va a aumentar tasas, está mintiendo”, remarcó la hasta hace poco secretaria de Desarrollo Social. Baragiola también defendió la nueva tasa de alumbrado: “Nos da la posibilidad de ampliar la red de luces LED y garantizarle al vecino la iluminación plena de cada sector de General Pueyrredon, y eso es garantizar seguridad”.

Concejal massista contra sus pares del Pro: “Parecen Therians”

La primera voz opositora llegó de parte de Juan Manuel Cheppi, quien apuntó contra las contradicciones que expone el gobierno municipal entre el discurso de apoyo a los postulados libertarios y la política fiscal. “Vemos aumento de tasas de más del 35%, una nueva Tasa de Alumbrado, mantener la Tasa Vial más alta de la Provincia de Buenos Aires. Parecen therians: se autoperciben libertarios pero después aumentan y crean tasas”, castigó, en referencia al furor del momento sobre jóvenes que se autoperciben animales.

El edil sostuvo que el gobierno municipal “no puede hablar de liberalismo cuando aumenta las tasas por encima de la inflación, incrementa la tasa vial de los combustibles -que está entre las más altas de la provincia-, utiliza esos recursos para pagar sueldos y al mismo tiempo incrementa la deuda pública, aun cuando proclama déficit cero”. En ese sentido, subrayó que el aumento de la tasa vial constituye otra contradicción, “sobre todo cuando desde el propio gobierno nacional se cuestiona este tipo de gravámenes”.

“Es difícil que la gente acompañe sin gestión”, agregó el edil del Frente Renovador respecto a que el nivel de tasas no es correspondido por las debidas contraprestaciones de servicios.

Cheppi y una referencia con ironía respecto a los therians en política.

“Todos vamos a pagar más, nadie va a pagar menos”

A su turno, Diego García negó que haya previsibilidad alguna, ya que no hay certezas de cuánto serán los montos de las tasas, además de remarcar la falta de equidad, en referencia a que la alícuota de Tasa Vial y las tarifas de Alumbrado Público no distinguen según la capacidad del contribuyente, como sí ocurría cuando dichos conceptos estaban dentro de la Tasa de Servicios Urbanos. “En la Tasa Vial paga lo mismo alguien que tiene un Mercedes Benz 0 KM que el que tiene un Corsita modelo 98 y el Alumbrado lo mismo una mansión de Los Troncos que una casa en un barrio popular”, ya que ahora se paga a un monto fijo según cantidad de luminarias en la cuadra.

El concejal hizo especial foco en la nueva tasa que se crea con las ordenanzas Fiscal e Impositivas, que pasará a cobrarse dentro de la boleta de luz. “Todos vamos a pagar más, nadie va a pagar menos”, enfatizó, ya que actualmente el alumbrado representa el 13% de la TSU, mientras que los montos fijos estarán por encima de lo abonado actualmente. El edil retomó el muestreo realizado por 0223, donde se concluyó que en algunos casos los aumentos serán del cuádruple.

A eso añadió que durante el año habrá aumentos mayores, ya que la Tasa de Alumbrado y Vial está por fuera de la actualización por inflación, sino que irá en función del costo del servicio. “¿Qué pasará cuando en marzo el gobierno nacional saque todos los subsidios a la energía? Se va a incrementar. Emvial informa aumento de costo del alumbrado público del 167%”, concluyó García.

Su compañero de bloque Pablo Obeid añadió que la ley provincial que habilita este tipo de cobro prohibe el cobro a titulares de terrenos baldíos, en tanto que a diferencia de la TSU, la ordenanza no contempla excepciones a la Tasa de Alumbrado, donde se incorporan sectores vulnerables.

Diego García hizo foco en la nueva Tasa por Alumbrado Público.

Desde Acción Marplatense, Gustavo Pulti aseguró que con este presupuesto “aumenta la presión fiscal un 79%”, ya que el año pasado se recaudaron 52 mil millones de TSU y Tasa Vial, y este año se prevé recaudar 93,4 mil millones, sumando la nueva Tasa por Alumbrado. “Es un 79% más y dicen que se resuelve con un 11% de aumento, mucha fe le tienen a Edea recaudando”, ironizó.

El exintendente también denunció que de los 16,5 mil millones previstos de recaudación, al Emvial solo llegarán 7.200 millones, ya que los restantes irán a rentas generales. Sobre este concepto, advirtió sobre la reciente sanción del gobierno nacional a la cooperativa eléctrica de Necochea por cobrar tasas en su boleta. “Caputo dijo varias veces que no se pueden pagar tasas con los servicios de luz”, remarcó.