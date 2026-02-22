Discutieron por la compra de una moto y le pegó un culatazo
Sucedió durante los primeros minutos del domingo. Secuestraron un revólver calibre .38.
Lo que comenzó con reproches cruzados, y se transformó en una discusión por la compra de una moto, terminó con la aprehensión de un hombre de 29 años que golpeó a otro con un arma de fuego.
Las fuentes consultadas por 0223 confirmaron que el hecho se registró pasadas las doce de la noche en inmediaciones de las calles Calabria y Cerrito, cuando el agresor increpó a un sujeto de 33 y le reclamó una supuesta deuda por una moto que le había vendido.
Fueron dos vecinos, un policía retirado y otro franco de servicio, quienes vieron la situación, redujeron al agresor y llamaron al 911.
Personal del Comando de Patrullas arribó al lugar, aprehendió al atacante y secuestró un revólver calibre .38 con municiones.
Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de causa por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra.
