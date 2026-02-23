Asaltaron a una anciana en su casa: le robaron plata y un arma

Uno de los detenidos fue herido en la pierna izquierda y trasladado al Higa.

Robo agravado en poblado y en banda por el uso de arma de fuego y por efracción. Esa es la imputación que el fiscal Mariano Moyano dispuso para los tres sujetos que asaltaron a una mujer de 80 años en su casa del barrio Parque Luro.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Derqui y Juan A. Peña a la que entraron tres delincuentes tras violentar la puerta de entrada. Allí redujeron a la señora y le robaron aproximadamente 200 mil pesos y un revólver calibre .22, antes de huir en un VW Taos de color gris topo.

El rodado fue abandonado en 3 de Febrero y Primero de Mayo por los ladrones que quisieron huir a pie y efectuaron detonaciones: dos de ellos, de 26 y 27 años, fueron aprehendidos a pocas cuadras del lugar y el restante, de 22, fue reducido en la avenida Luro y Chile.

El ladrón de 26 años aprehendido en la intersección de 9 de Julio y Marconi presentaba una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo, producida en el marco del enfrentamiento con la policía y fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) para su atención médica.

El vehículo registraba un pedido de secuestro activo desde el pasado 3 de enero y en su interior hallaron un revólver calibre .22 color gris con culata blanca, una mochila marca Kappa conteniendo herramientas de mano, una munición calibre nueve milímetros y demás elementos de interés para la causa.

El fiscal Mariano Moyano ordenó el alojamiento de los tres sujetos en la Unidad Penal N°44 de Batán.