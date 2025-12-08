Conformidad entre comerciantes por el nivel de consumo en el último fin de semana largo del año
La Ucip reveló que en Mar del Plata las ventas treparon un 1,7%, aunque gran parte de los comerciantes no cumplieron con sus expectativas.
La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (Ucip), a través del Departamento de Estudios Sociales y Económicos (Dese), presentó su relevamiento sobre el rendimiento del comercio local durante el fin de semana largo del 8 de diciembre, el último del año.
Según el informe, solo el 20,4% de los comercios afirmó haber cumplido sus expectativas previas, mientras que el 32,7% aseguró no haber alcanzado los niveles esperados. En tanto, el 46,9% calificó los resultados como “parcialmente satisfactorios”.
A pesar de la cercanía con el fin de semana XXL de fines de noviembre -que había impulsado un fuerte flujo turístico-, las ventas aumentaron apenas un 1,7% en unidades físicas frente a un fin de semana regular.
“El importante movimiento turístico del fin de semana largo anterior no logró repetirse en esta ocasión, y eso explica por qué muchos comercios no alcanzaron sus expectativas o lo hicieron solo parcialmente”, analizó el presidente de Ucip, Blas Taladrid.
Con la temporada de verano a la vuelta de la esquina, Taladrid advirtió que el comercio local ahora deposita sus expectativas en lo que ocurra en las próximas semanas: “Habrá que ver cómo impactan el clima, el tipo de cambio y la pérdida de poder adquisitivo acumulada en el año sobre el consumo”, señaló.
Percepción turística y comportamiento del consumo
En cuanto a la afluencia de visitantes, el informe indica que:
- 53,1% de los comerciantes la calificó como regular
- 34,7% la consideró buena
- 12,2% la evaluó como mala
Respecto de la relación entre movimiento y ventas, las respuestas marcaron un escenario heterogéneo:
- 38,8% notó más gente pero iguales ventas
- 34,7% no percibió cambios
- 16,3% registró más gente y más ventas
- 6,1% aseguró menos gente y menos ventas
- 4,1% vio más gente pero menos ventas
Para esta medición, el Dese consultó comercios de los principales centros comerciales a cielo abierto de la ciudad, especialmente en rubros muy demandados por turistas: accesorios, bijouterie, tecnología, celulares, joyería, óptica, mallas, marroquinería, calzado, equipaje, indumentaria deportiva, ropa masculina, librerías, talabartería, entre otros.
