Conformidad entre comerciantes por el nivel de consumo en el último fin de semana largo del año

La Ucip reveló que en Mar del Plata las ventas treparon un 1,7%, aunque gran parte de los comerciantes no cumplieron con sus expectativas.

8 de Diciembre de 2025 17:32

Por Redacción 0223

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (Ucip), a través del Departamento de Estudios Sociales y Económicos (Dese), presentó su relevamiento sobre el rendimiento del comercio local durante el fin de semana largo del 8 de diciembre, el último del año.

Según el informe, solo el 20,4% de los comercios afirmó haber cumplido sus expectativas previas, mientras que el 32,7% aseguró no haber alcanzado los niveles esperados. En tanto, el 46,9% calificó los resultados como “parcialmente satisfactorios”.

A pesar de la cercanía con el fin de semana XXL de fines de noviembre -que había impulsado un fuerte flujo turístico-, las ventas aumentaron apenas un 1,7% en unidades físicas frente a un fin de semana regular.

“El importante movimiento turístico del fin de semana largo anterior no logró repetirse en esta ocasión, y eso explica por qué muchos comercios no alcanzaron sus expectativas o lo hicieron solo parcialmente”, analizó el presidente de Ucip, Blas Taladrid.

Con la temporada de verano a la vuelta de la esquina, Taladrid advirtió que el comercio local ahora deposita sus expectativas en lo que ocurra en las próximas semanas: “Habrá que ver cómo impactan el clima, el tipo de cambio y la pérdida de poder adquisitivo acumulada en el año sobre el consumo”, señaló.

Las ventas en los comercios subieron un 1,7%. Foto: 0223

Percepción turística y comportamiento del consumo

En cuanto a la afluencia de visitantes, el informe indica que:

  • 53,1% de los comerciantes la calificó como regular
  • 34,7% la consideró buena
  • 12,2% la evaluó como mala

 

Respecto de la relación entre movimiento y ventas, las respuestas marcaron un escenario heterogéneo:

  • 38,8% notó más gente pero iguales ventas
  • 34,7% no percibió cambios
  • 16,3% registró más gente y más ventas
  • 6,1% aseguró menos gente y menos ventas
  • 4,1% vio más gente pero menos ventas

Para esta medición, el Dese consultó comercios de los principales centros comerciales a cielo abierto de la ciudad, especialmente en rubros muy demandados por turistas: accesorios, bijouterie, tecnología, celulares, joyería, óptica, mallas, marroquinería, calzado, equipaje, indumentaria deportiva, ropa masculina, librerías, talabartería, entre otros.

