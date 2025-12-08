Conformidad entre comerciantes por el nivel de consumo en el último fin de semana largo del año

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (Ucip), a través del Departamento de Estudios Sociales y Económicos (Dese), presentó su relevamiento sobre el rendimiento del comercio local durante el fin de semana largo del 8 de diciembre, el último del año.

Según el informe, solo el 20,4% de los comercios afirmó haber cumplido sus expectativas previas, mientras que el 32,7% aseguró no haber alcanzado los niveles esperados. En tanto, el 46,9% calificó los resultados como “parcialmente satisfactorios”.

A pesar de la cercanía con el fin de semana XXL de fines de noviembre -que había impulsado un fuerte flujo turístico-, las ventas aumentaron apenas un 1,7% en unidades físicas frente a un fin de semana regular.

“El importante movimiento turístico del fin de semana largo anterior no logró repetirse en esta ocasión, y eso explica por qué muchos comercios no alcanzaron sus expectativas o lo hicieron solo parcialmente”, analizó el presidente de Ucip, Blas Taladrid.

Con la temporada de verano a la vuelta de la esquina, Taladrid advirtió que el comercio local ahora deposita sus expectativas en lo que ocurra en las próximas semanas: “Habrá que ver cómo impactan el clima, el tipo de cambio y la pérdida de poder adquisitivo acumulada en el año sobre el consumo”, señaló.

Las ventas en los comercios subieron un 1,7%. Foto: 0223

Percepción turística y comportamiento del consumo

En cuanto a la afluencia de visitantes, el informe indica que:

53,1% de los comerciantes la calificó como regular

de los comerciantes la calificó como regular 34,7% la consideró buena

la consideró buena 12,2% la evaluó como mala

Respecto de la relación entre movimiento y ventas, las respuestas marcaron un escenario heterogéneo:

38,8% notó más gente pero iguales ventas

notó más gente pero iguales ventas 34,7% no percibió cambios

no percibió cambios 16,3% registró más gente y más ventas

registró más gente y más ventas 6,1% aseguró menos gente y menos ventas

aseguró menos gente y menos ventas 4,1% vio más gente pero menos ventas

Para esta medición, el Dese consultó comercios de los principales centros comerciales a cielo abierto de la ciudad, especialmente en rubros muy demandados por turistas: accesorios, bijouterie, tecnología, celulares, joyería, óptica, mallas, marroquinería, calzado, equipaje, indumentaria deportiva, ropa masculina, librerías, talabartería, entre otros.