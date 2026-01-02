“Como un hotel al aire libre”: el boom de los glamping, la tendencia que crece fuerte este verano en Mar del Plata

Uno de los grandes atractivos del camping es la propuesta de glamping, una modalidad de “hotel al aire libre”.

El glamping es una nueva propuesta dentro de la variedad de formas de hospedarse esta temporada de verano y un complejo en Mar del Plata ofrece las bondades de la naturaleza y el confort. “Es como un hotel al aire libre”, afirmó "Cali" Pilaftsidis, Director General de "El Griego".

En diálogo con 0223, el empresario, responsable del complejo turístico que incluye el parque acuático Aquópolis, destacó las bondades de esta forma de hospedarse, “que compite tranquilamente con hoteles de tres y cuatro estrellas” y que tiene la particularidad de estar rodeados de naturaleza y a escasos metros de un parque acuático.

Este tipo de alojamientos -que en inglés significa acampar con glamour- surgió a partir de los 2000 pero se popularizó en la Argentina a partir del 2010. En los últimos años, se convirtió en una de las tendencias más elegidas.

Se trata de alojamientos de dos ambientes, ubicados en un bosque de pinos, ideales para quienes buscan contacto con la naturaleza sin resignar comodidades. “Este verano está andando muy bien, con muchísimas reservas", sostuvo Pilaftsidis.

No se trata sólo de acampar con estilo, sino que el glamping tiene comodidades únicas. En ese marco, Pilaftsidis detalló que "el complejo cuenta con 10 unidades de glamping equipadas con aire acondicionado, wifi, servicio de ropa de cama, televisión de 50 pulgadas, parrilla y estacionamiento propio”, señaló.

Las tarifas parten desde los 250 mil pesos para cinco pasajeros e incluyen desayuno y acceso a Aquópolis, además de beneficios en Aerópolis. Estas opciones se suman a la oferta de bungalows y cabañas, ampliando el abanico para distintos perfiles de turistas.