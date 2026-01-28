Murciélagos con rabia en Tandil: nueva activación de un anillo sanitario

A partir del hallazgo de un murciélago positivo a rabia, desde el área de zoonosis del municipio de Tandil anunciaron la realización una jornada de vacunación en el marco de la activación de un anillo sanitario en una zona particular de la ciudad.

La aplicación de dosis de inmunización en los animales se llevará adelante este jueves, de 10 a 12.

El área está delimitada por las manzanas que comprenden el anillo sanitario de la zona afectada: Aeronáutica Argentina, Pasteur, Lavardén y Darragueira.

La única medida de prevención efectiva contra la rabia es la vacunación de perros y gatos a partir de los tres meses con repetición anual, impidiendo de esta manera la posibilidad de transmisión a las mascotas.

En los últimos años en Tandil han sido recurrentes y regulares los hallazgos de murciélagos con rabia, una problemática que se intensifica entre los meses de septiembre y marzo, particularmente en ocasión de los períodos de primavera y verano.