La crisis económica alcanza a una pyme de pastas y desata un conflicto laboral

El cierre de una tradicional fábrica de pastas en la ciudad de Tandil derivó en un conflicto laboral que mantiene en alerta a siete trabajadores despedidos, todos con más de dos décadas de antigüedad, quienes reclaman el pago total de las indemnizaciones y denuncian irregularidades en sus aportes previsionales.

La situación se dirime por estas semanas en la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, donde se desarrolló una audiencia entre las partes. Sin embargo, no hubo acuerdo y se estableció un nuevo cuarto intermedio para las próximas semanas.

Telegramas de despido e indemnizaciones sin completar

Según relataron los empleados, el jueves 5 recibieron el telegrama de despido, aunque aseguran que días antes ya advertían movimientos que les generaban incertidumbre. “No veíamos una crisis real, el producto se seguía vendiendo”, señalaron. Además, indicaron que en los últimos días previos al cierre se registraron situaciones que interpretaron como maniobras previas a la desvinculación.

El conflicto se centra en la negativa empresaria de abonar las indemnizaciones completas. La firma habría invocado el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla la posibilidad de reducir el pago en casos de fuerza mayor debidamente acreditada. No obstante, los trabajadores sostienen que esa situación no fue demostrada ante la autoridad laboral.

Falta de aportes jubilatorios

Durante la revisión de su situación registral, los despedidos también afirmaron haber detectado irregularidades en los aportes jubilatorios y gremiales. Según expresaron, existirían deudas previsionales acumuladas durante varios años, lo que profundizó la preocupación en un grupo que, en algunos casos, supera los 30 años de servicio en la empresa.

El reclamo cuenta con el acompañamiento del Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Fideera y de sectores nucleados en la mesa intersindical local, que se hicieron presentes en la sede laboral para respaldar a los trabajadores. Desde el gremio adelantaron que agotarán todas las instancias legales para garantizar el cobro de lo que establece la normativa vigente.

Mientras tanto, el futuro de la planta permanece incierto. Según trascendió, la empresa habría manifestado la intención de vender el establecimiento, aunque hasta el momento no habría definiciones concretas ni un precio fijado. En ese contexto, los trabajadores insisten en que su prioridad es el cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de los despidos.