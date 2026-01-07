Brutal: cuatro personas murieron calcinadas tras un impactante accidente

Un trágico siniestro vial ocurrido en la localidad entrerriana de Chajarí dejó como saldo cuatro personas fallecidas y una adolescente en estado crítico. Las víctimas fatales fueron identificadas como los hermanos Nora y David Techeira, junto a Gabriela y Omaira Martínez, hijas de Nora, todos oriundos de Misiones. El vehículo en el que se trasladaban despistó durante la madrugada del lunes y se incendió de forma inmediata tras el fuerte impacto.

Astrid Raquel Martínez, de 17 años y hermana melliza de una de las fallecidas, es la única sobreviviente del accidente ocurrido en la ruta. La joven sufrió quemaduras en el noventa y cinco por ciento de su cuerpo y permanece internada con pronóstico reservado en el Hospital San Martín de Paraná. Debido a la extrema gravedad de su cuadro clínico, los médicos monitorean su evolución mientras la familia aguarda por noticias sobre su salud.

Buscan recaudar fondos destinados a los gastos de sepelio.

Por qué la familia se estaba trasladando hacia Misiones

Las autoridades policiales y dotaciones de Bomberos trabajan en el lugar del hecho para establecer la mecánica del despiste y las causas que originaron el fuego. Según informaron fuentes cercanas, el grupo familiar residía en la provincia de Río Negro y había emprendido el viaje hacia el norte para pasar sus vacaciones. Los investigadores buscan determinar si existió la participación de otro vehículo o si el impacto respondió a una falla técnica del rodado.

Ante los elevados costos que implica el traslado de los restos hacia Misiones y el tratamiento médico de la sobreviviente, allegados iniciaron una colecta solidaria. La comunidad se movilizó a través de las redes sociales para recaudar fondos destinados a los gastos de sepelio y la internación de la joven herida: el hecho generó una profunda conmoción tanto en Entre Ríos como en la provincia de destino de los viajeros fallecidos.