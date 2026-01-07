Brutal: cuatro personas murieron calcinadas tras un impactante accidente
Investigan si el siniestro se debió a una posible falla técnica del rodado.
Un trágico siniestro vial ocurrido en la localidad entrerriana de Chajarí dejó como saldo cuatro personas fallecidas y una adolescente en estado crítico. Las víctimas fatales fueron identificadas como los hermanos Nora y David Techeira, junto a Gabriela y Omaira Martínez, hijas de Nora, todos oriundos de Misiones. El vehículo en el que se trasladaban despistó durante la madrugada del lunes y se incendió de forma inmediata tras el fuerte impacto.
Astrid Raquel Martínez, de 17 años y hermana melliza de una de las fallecidas, es la única sobreviviente del accidente ocurrido en la ruta. La joven sufrió quemaduras en el noventa y cinco por ciento de su cuerpo y permanece internada con pronóstico reservado en el Hospital San Martín de Paraná. Debido a la extrema gravedad de su cuadro clínico, los médicos monitorean su evolución mientras la familia aguarda por noticias sobre su salud.
Por qué la familia se estaba trasladando hacia Misiones
Las autoridades policiales y dotaciones de Bomberos trabajan en el lugar del hecho para establecer la mecánica del despiste y las causas que originaron el fuego. Según informaron fuentes cercanas, el grupo familiar residía en la provincia de Río Negro y había emprendido el viaje hacia el norte para pasar sus vacaciones. Los investigadores buscan determinar si existió la participación de otro vehículo o si el impacto respondió a una falla técnica del rodado.
Ante los elevados costos que implica el traslado de los restos hacia Misiones y el tratamiento médico de la sobreviviente, allegados iniciaron una colecta solidaria. La comunidad se movilizó a través de las redes sociales para recaudar fondos destinados a los gastos de sepelio y la internación de la joven herida: el hecho generó una profunda conmoción tanto en Entre Ríos como en la provincia de destino de los viajeros fallecidos.
