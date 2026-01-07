La playa solitaria de la Costa Atlántica que casi nadie conoce: 20 kilómetros de arena virgen y solo 10 habitantes

En el partido de Villarino se encuentra La Chiquita, un destino costero que se consolida como uno de los parajes más aislados y auténticos de la provincia de Buenos Aires. Esta playa destaca por sus veinte kilómetros de costa inexplorada, donde la naturaleza se mantiene intacta frente al avance de las urbanizaciones tradicionales. Se trata de un enclave diseñado para el descanso absoluto, caracterizado por una extensión de arena blanca y un entorno de paz que permite una desconexión total de las obligaciones diarias.

El acceso a este rincón bonaerense requiere transitar un extenso camino de 65 kilómetros de ripio que se desprende de la Ruta Nacional 3. Esta particularidad geográfica ha permitido que el lugar conserve su fisonomía virgen, atrayendo a un perfil de viajero que prioriza la tranquilidad sobre la infraestructura. En el pequeño asentamiento habitan de forma permanente solo diez personas, lo que refuerza la sensación de estar en un sitio detenido en el tiempo donde la energía urbana no tiene lugar.

La ubicación del lugar es muy remota.

No hay electricidad y tampoco señal de teléfono

La vida en esta zona de la costa se rige por condiciones elementales, ya que no existe el tendido eléctrico convencional y el suministro se obtiene mediante paneles solares. La comunicación es limitada debido a la debilidad de las señales telefónicas y la escasez de comercios obliga a los visitantes a llegar con provisiones suficientes para su estadía. Es un punto geográfico ideal para quienes buscan apartarse de las aglomeraciones y encarar el año 2026 en un ambiente de austeridad y contacto directo con el mar.

A diferencia de los balnearios más populares, La Chiquita carece de actividades recreativas comerciales, enfocando toda su propuesta en el paisaje marino y el silencio. La experiencia se define por la inmensidad del horizonte y la posibilidad de recorrer kilómetros de playa sin cruzarse con otros turistas. Por su ubicación remota y sus características agrestes, el destino se presenta como una opción exclusiva para aquellos que disfrutan de la aventura y están dispuestos a prescindir de las comodidades modernas a cambio de libertad.