El mercado argentino de motovehículos cerró 2025 con un notable crecimiento del 33,07%, alcanzando un total de 654.531 motos patentadas, según informó la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam). Esta cifra no solo supera las 491.853 unidades registradas en 2024, sino que también supera en más de 54.000 motos la meta anual prevista de 600.000 patentamientos.

En diciembre de 2025, se patentaron 60.315 unidades, lo que representa un incremento del 19,56% en comparación con el mismo mes del año anterior y un aumento del 15,12% respecto a noviembre de 2025. Este último mes reflejó un cierre de año con un impulso sostenido y significativo para la industria.

Federico H. Vacas, presidente de Cafam, destacó que "estos resultados son un hito para la industria, fruto del trabajo conjunto de fabricantes, distribuidores, concesionarios y proveedores". Además, subrayó la importancia de continuar ampliando el acceso al crédito, fomentar la movilidad sostenible y mantener planes de inversión para fortalecer el sector.

En cuanto al origen de las motos patentadas en 2025, el 97,62% correspondió a producción nacional (638.921 unidades), mientras que 2,38% fueron importadas (15.610 unidades). Diciembre mantuvo esta tendencia, con un 97,55% de motos de fabricación local (58.836 unidades), lo que evidencia la capacidad del sector para abastecer la demanda interna y generar empleo.

Respecto a las preferencias por categoría, las motos CUB Underbone lideraron el mercado con 36.320 unidades (60,22%) en diciembre, seguidas por Street con 11.135 motos (18,46%), On-Off con 9.886 unidades (16,39%) y Scooter con 1.972 motos (3,27%). Estas cifras reflejan una estabilidad en las elecciones de los consumidores durante todo el año.

Por cilindrada, las motos de entrada dominaron con fuerza en diciembre: las de 101 a 250 cc. alcanzaron 55.406 unidades (91,86%), superando el promedio anual del 89,20%. Las motocicletas de 251 a 500 cc. sumaron 3.118 unidades (5,17%), mientras que las de 501 a 800 cc. representaron 973 motos (1,61%).

Vacas concluyó con una mirada optimista hacia el futuro: "El desempeño de 2025 consolida al sector de motovehículos como un motor clave de la economía y la movilidad en Argentina. Desde CAFAM, se mira al 2026 con optimismo, esperando continuar por esta senda de crecimiento, innovación y fortalecimiento de la industria nacional, y con el objetivo de superar en un 10% el total de patentamientos alcanzados este año".