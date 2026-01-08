Solo las personas con ojo de águila encuentran las tres fichas blancas en este dominó

En los últimos días se popularizó en las redes sociales un acertijo visual que pone a prueba las capacidades de percepción de quienes se animan a intentarlo.

Se trata de una imagen que propone encontrar las tres piezas blancas del dominó en un conjunto completo de componentes del juego. El desafío está superado si se logra identificarlas en menos de 15 segundos.

Parece fácil, pero no lo es:

Antes de comenzar a contar el tiempo, se debe recordar que las piezas que se buscan son aquellas que no tienen puntos en ninguno de sus dos lados. Ejemplo:

Si se superan los 15 segundos y aún no se encontraron las tres fichas mencionadas no hay que preocuparse: acá va la respuesta.

La respuesta del desafio visual de las fichas del dominó

A continuación, las tres piezas blancas del dominó que debían encontrarse en menos de 15 segundos.