Chocaron a una mujer en moto y la dejaron sola: piden ayuda para identificarlos

El choque entre motos quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona.

Una mujer resultó herida este sábado por la mañana después de protagonizar un choque con su moto en la intersección de la avenida Fortunato de la Plaza y Florencio Sánchez, justo en el límite de los barrios El Progreso y Florencio Sánchez de Mar del Plata.

Una cámara de seguridad de la cuadra registró el momento exacto del impacto entre las dos motos. En el video es posible ver cómo las dos personas que viajan en uno de los rodados se bajan inmediatamente tras el choque para ver cómo se encontraba la víctima, quien iba sola en la Zanella blanca.

"Se acercaron y después la dejaron sola. La gente que estaba en el lugar llamó a la ambulancia", contó a 0223 la hermana de la damnificada y agregó que la llevaron directamente al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) para ser asistida.

La mujer sufrió fuertes golpes en la cabeza y el próximo martes deberá ser sometida a una cirugía. Ante ello, sus allegados buscan identificar a las personas que iban en la moto, para que se hagan responsables de los gastos derivados de las lesiones.

La familia apela a la colaboración de la comunidad para encontrar testigos del accidente o personas que reconozcan a los involucrados, para poder dar con ellos.