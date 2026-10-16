Más de cuatro horas de tensión: tenía un arma y amenazó con matarse en la playa

Un operativo policial se extendió durante varias horas en un sector de playas públicas de la zona del Aquarium, en Mar del Plata, donde un hombre de 44 años atravesaba una situación de crisis y tenía un arma de fuego.

El procedimiento comenzó a partir de un llamado al 911. Cuando los efectivos del Comando de Patrullas Sur llegaron al lugar, constataron que el hombre sostenía un arma y activaron el protocolo de intervención para este tipo de situaciones.

En el operativo participaron efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), la División Halcón y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), además de un negociador especializado, que encabezó las tareas de contención para evitar que el hombre se lastimara.

Tras varias horas de diálogo, el hombre depuso su actitud y arrojó el arma. Luego, personal especializado lo redujo de manera preventiva para preservar su integridad y garantizar la seguridad en el lugar.

Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Quinta, donde recibió una primera evaluación médica. Una ambulancia del SAME lo derivó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para realizarle estudios complementarios.

En la causa intervino la UFI Nº 1, a cargo de la fiscal Florencia Salas, que dispuso el inicio de actuaciones por tentativa de suicidio y el secuestro del arma. La fiscalía no ordenó medidas restrictivas de la libertad para el hombre.

Adónde pedir ayuda

Si vos o alguien de tu entorno está atravesando una crisis emocional o tiene pensamientos suicidas, existen líneas gratuitas de orientación y acompañamiento.

-Mar del Plata: línea municipal 109, de atención en salud mental, gratuita y disponible las 24 horas.

-Provincia de Buenos Aires: 0800-222-5462, línea gratuita de orientación y acompañamiento en salud mental. De lunes a viernes, de 8 a 24, y los fines de semana, de 10 a 22.

-Argentina: 0800-999-0091, Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental. Es gratuita, confidencial y funciona las 24 horas, todos los días del año.

Ante una emergencia o un riesgo inmediato para la vida, llamá al 911 o dirigite a la guardia del hospital más cercano.