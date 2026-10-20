¿Viste luces en Mar del Plata?: la app gratuita para no perderse un increíble espectáculo espacial

Cada vez que una hilera de luces brillante cruza el cielo nocturno sobre Mar del Plata o un destello intenso se mueve velozmente sobre el mar, las redes sociales estallan de preguntas. No se trata de fenómenos extraños ni ovnis, sino de los satélites Starlink y de la Estación Espacial Internacional que sobrevuelan la costa. De hecho, existe una app gratuita que envía una alerta al celular con el minuto exacto en que hay que levantar la vista para disfrutar este espectáculo espacial.

Cómo ver el satélite Starlink y la EEI desde Mar del Plata

Las herramientas digitales Heavens-Above y Spot the Station, esta última desarrollada directamente por la NASA, se convirtieron en los radares portátiles preferidos por los vecinos locales. Ambas plataformas utilizan el sistema de GPS del teléfono móvil para realizar un cálculo de parábola preciso sobre las coordenadas geográficas de la ciudad. De esta manera, el usuario recibe una notificación de avistamiento unos diez minutos antes de que el objeto brillante asome sobre la línea del horizonte.

Los satélites Starlink se aprecian a simple vista.

Para configurar el sistema de alertas de forma correcta solo se debe descargar la aplicación en la tienda oficial y conceder los permisos de localización exacta para calibrar el huso horario. Si el radar indica que el satélite ingresa por el cuadrante oeste, la mirada debe dirigirse hacia la zona de las sierras sobre la Ruta 226. En cambio, si la trayectoria finaliza hacia el este, el recorrido luminoso terminará perdiéndose sobre la franja del Atlántico.

El laboratorio orbital donde habitan los astronautas gira a más de 28 mil kilómetros por hora y se distingue como un punto blanco muy luminoso que no emite destellos de colores. Para las próximas jornadas en la ciudad se esperan ventanas de alta visibilidad durante los minutos posteriores al anochecer y en las primeras horas previas al amanecer. El reflejo del sol sobre los paneles solares de las naves permite observar el paso a simple vista sin necesidad de usar telescopios.

La EEI se podrá ver en el cielo marplatense el miércoles 28.

La agenda de avistamientos para Mar del Plata indica que los trenes de satélites Starlink volverán a cruzar el cielo las noches del 23, 24 y 26 de octubre entre las 19:25 y las 20:10. Por su parte, el paso más brillante de la Estación Espacial Internacional ocurrirá el miércoles 28 de octubre a las 06:05 de la mañana. Para no perderse el fenómeno, basta con mantener activadas las notificaciones de la aplicación y mirar hacia el oeste con puntualidad.