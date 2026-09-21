El "planeta de los anillos" se acerca a la Tierra: a qué hora mirar al mar en Mar del Plata para verlo brillar como nunca

El firmamento sobre toda la Costa Atlántica ofrecerá un espectáculo astronómico singular que atraerá la atención de residentes y visitantes en Mar del Plata. El próximo 4 de octubre, Saturno alcanzará su punto de oposición perfecta con respecto al planeta Tierra y al Sol. Este alineamiento posicionado en línea recta ubicará a nuestro mundo exactamente en el medio, reduciendo la distancia cósmica al mínimo anual. La cercanía provocará que el famoso gigante gaseoso resplandezca con un brillo inusual reflejado de manera directa sobre la superficie del mar.

Cómo será la aparición de Saturno en medio de la noche

Durante esa jornada clave, el planeta de los anillos emergerá por la franja del este exactamente al momento en que el Sol se oculte. El astro hará un recorrido a lo largo de toda la noche para desaparecer finalmente por el oeste al llegar el amanecer. Por lo pronto, alcanzará una magnitud luminosa de 0.3, convirtiéndose en un punto de luz constante que no titila como las estrellas comunes. La posición geográfica de la geografía marplatense brindará una panorámica despejada para contemplar el fenómeno a simple vista.

Con un telescopio se podría ver por completo.

Para disfrutar de una observación óptima, los especialistas recomiendan alejarse de la intensa contaminación lumínica del casco urbano central. Los miradores de la zona norte de la ciudad y los acantilados ubicados camino al sur ofrecen plataformas privilegiadas. Tras quedar de canto e invisibles durante el ciclo anterior, los emblemáticos anillos volverán a mostrar una inclinación favorable de 7,5 grados hacia la Tierra. La apertura permitirá distinguir su silueta alargada utilizando binoculares hogareños o telescopios de aficionado.

Las herramientas tecnológicas cotidianas también jugarán un rol destacado para registrar la travesía planetaria sin necesidad de equipamiento profesional. Quienes utilicen teléfonos inteligentes podrán emplear el modo noche con exposición prolongada y trípode para capturar el destello sobre la línea del mar. Utilizar aplicaciones móviles de mapa estelar facilitará la tarea de geolocalizar el cuerpo celeste apenas asome sobre las olas. La hora inicial recomendada para apuntar las lentes hacia el horizonte comenzará a partir de las primeras sombras del atardecer.

Es clave activar el Modo Noche en el celular.

La cita astronómica representa una oportunidad imperdible para organizar una salida nocturna al aire libre: el fenómeno global alcanzará en la costa bonaerense una visibilidad envidiable gracias a la nitidez del cielo sobre el agua. Consultar el pronóstico meteorológico con anticipación garantizará encontrar una franja horaria sin nubosidad baja que interfiera en la experiencia.