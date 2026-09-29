Alerta astronómica: el asteroide gigante que se podrá ver desde Mar del Plata

Un evento astronómico captará la atención de observadores y aficionados en todo el mundo: el asteroide conocido como 1999 AN10 pasará a una distancia muy cercana a la Tierra el 7 de agosto de 2027. La roca espacial mide un kilómetro de diámetro y cruzará el cielo a una velocidad perceptible en cuestión de minutos. Los especialistas de la NASA confirmaron que la probabilidad de impacto es del cero por ciento y el fenómeno no representa ningún peligro para el planeta.

Cuándo pasará el asteroide gigante por Mar del Plata

Desde la costa de Mar del Plata se podrá seguir el recorrido del cuerpo celeste durante la noche de su máximo acercamiento. Al encontrarse en el hemisferio sur, la ciudad contará con una ubicación privilegiada para la observación del fenómeno. El objeto se desplazará cerca de la constelación de Escorpio y de la estrella gigante roja Antares: esas formaciones alcanzan una gran altura en el cielo nocturno local durante el invierno y facilitan la vista desde la zona.

El seguimiento dependerá de las condiciones del clima y la niebla.

Para apreciar el desplazamiento del cuerpo espacial, se recomienda utilizar binoculares astronómicos o telescopios de alcance doméstico. Aunque algunos reportes señalan que en zonas de oscuridad extrema podría intuirse a simple vista, la magnitud de su brillo requiere instrumentos básicos para asegurar la experiencia. Su velocidad frente a las estrellas de fondo permitirá notar el movimiento en tiempo real al apuntar los lentes hacia la constelación.

La geografía local ofrece facilidades para alejarse de la contaminación lumínica del centro urbano y mejorar la visibilidad. Puntos alejados como los acantilados del sur, la zona de San Eduardo del Mar o la ruta hacia Balcarce brindan las condiciones de oscuridad ideales para la noche del evento. Además, el seguimiento dependerá directamente de las condiciones del clima y la niebla característica de esa época del año.

El asteroide tiene un tamaño similar a Gibraltar.

El asteroide fue descubierto en 1999 por un programa de investigación en Nuevo México y tarda casi dos años en dar la vuelta al Sol. Pese a los rumores catastróficos que circulan en redes sociales, los científicos remarcan que el paso servirá para estudiar la trayectoria de estas rocas sin riesgo alguno.