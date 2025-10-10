Tremendo: entró a una página de servicios sexuales, lo extorsionaron y tuvo que pagar cifras millonarias

Un hombre de 32 años de La Plata denunció haber sido víctima de una violenta extorsión luego de visitar una página de servicios sexuales. Según relató ante la Justicia, solo había consultado precios y detalles, pero nunca concretó un encuentro. Sin embargo, dos semanas después comenzó a recibir llamadas amenazantes de personas que conocían sus datos personales y laborales, lo que desató una verdadera pesadilla.

Las comunicaciones provenían de tres números distintos y los extorsionadores lo acusaban de hacer perder el tiempo a las supuestas trabajadoras sexuales. “Pagá o te escrachamos”, fue una de las frases que le dijeron, según declaró la propia víctima. El miedo a que su identidad y su vida privada fueran expuestas lo llevó a ceder ante la presión y aceptar las exigencias económicas de los delincuentes.

Acorralado, el sujeto realizó tres transferencias bancarias por un total de $1.100.000 a una persona identificada con las iniciales A.E.A. Pese a los pagos, las amenazas continuaron e incluso se volvieron más insistentes, lo que finalmente lo llevó a radicar la denuncia. En base a lo que explicó el damnificado, temió por su reputación y por su familia ante el nivel de información que manejaban los extorsionadores.

El caso quedó en manos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, que ya trabaja para identificar a los responsables de la red delictiva detrás de este tipo de maniobras. Los investigadores sospechan que se trata de un grupo especializado en chantajes virtuales que opera a través de sitios de citas y redes sociales, aprovechándose del temor y la vulnerabilidad de las víctimas para obtener grandes sumas de dinero.