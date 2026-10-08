Estudia Ingeniería en Sistemas y creó una aplicación con IA para facilitar la lectura a las personas con dislexia

La plataforma se presenta en el marco del Día Internacional de la Dislexia.

La marplatense Sol Maglielgi tiene 22 años y es estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad CAECE. Creó una plataforma de accesibilidad cognitiva que utiliza Inteligencia Artificial (IA) para ayudar a adaptar textos y acompañar la comprensión lectora de las personas con dislexia.

La app se llama Dlexia y fue lanzada en el marco del Día Internacional de la Dislexia. Según comentó la creadora, el proyecto nació desde su experiencia personal y la posibilidad de construir la herramienta "que le hubiera gustado tener mientras estudiaba".

Sol tiene dislexia y durante su trayectoria educativa encontró barreras por no contar con materiales que contemplaran sus necesidades. La plataforma que creó permite ingresar textos e importar archivos e imágenes para trabajar con contenidos de lectura.

Incluye opciones de personalización visual, como ajustes en la presentación del texto y seguimiento de lectura. También contempla herramientas de apoyo a la comprensión, algunas de ellas en etapa de ajustes y desarrollo, como lectura asistida, resúmenes, glosarios y actividades generadas con IA.

"El objetivo es ofrecer distintas formas de acceder a la información, porque no todas las personas con dislexia necesitan las mismas adaptaciones. Dlexia también está pensada para estudiantes, familias, docentes y profesionales interesados en la accesibilidad", describió Maglielgi.

Y sintetizó: "Quiero que otras personas puedan encontrar herramientas que les faciliten estudiar y aprender. Necesitar una forma diferente de leer no significa tener menos capacidad".

Cómo acceder a Dlexia

Dlexia se ofrece inicialmente como una aplicación web que puede utilizarse desde el celular o la computadora, sin descargarla de una tienda de aplicaciones. Cuenta con una modalidad gratuita y con opciones pagas.

El proyecto es liderado por Maglielgi y cuenta con el apoyo de un equipo tecnológico y de colaboradores en áreas pedagógicas e institucionales. Su objetivo ahora es sumar alianzas con instituciones educativas, especialistas y organizaciones.