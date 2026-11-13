Mar del Plata tendrá su propio eclipse lunar: cuándo y cómo se podrá ver

Mar del Plata podrá observar en febrero de 2027 un eclipse lunar penumbral que tendrá una particularidad: comenzará antes de que salga la Luna y alcanzará su punto máximo apenas 39 minutos después de que el satélite aparezca sobre el horizonte. El fenómeno ocurrirá el sábado 20 y, aunque no ofrecerá el espectáculo de una Luna roja, permitirá seguir un nuevo acontecimiento astronómico durante el verano.

Cómo hacer para ver el eclipse lunar en Mar del Plata

El eclipse comenzará a las 18.12, pero en ese momento la Luna todavía estará debajo del horizonte en la ciudad. Su salida está prevista para las 19.33, cuando aparecerá por el este-noreste. El máximo llegará a las 20.12, mientras que la finalización está calculada para las 22.13. En total, el fenómeno se extenderá durante aproximadamente cuatro horas desde su inicio astronómico, aunque no será visible en la ciudad durante todo ese período.

El punto máximo será a las 20.12 de la noche.

La principal particularidad para observarlo será la posición del satélite. Cuando alcance su punto máximo, estará apenas a 6,7 grados sobre el horizonte, por lo que será necesario buscar un lugar con una vista despejada hacia el este-noreste. La costa puede ofrecer buenas condiciones si no hay edificios ni otros obstáculos que interfieran con esa orientación. A medida que avance la noche, la Luna irá ganando altura y el fenómeno podrá seguirse desde distintos puntos de la ciudad.

A diferencia de los eclipses parciales o totales, el penumbral se produce cuando la Luna atraviesa la parte más externa y tenue de la sombra terrestre. Por ese motivo, no aparecerá una zona oscura que cubra parte del disco ni se producirá el característico tono rojizo de una Luna de sangre. El cambio de luminosidad será muy sutil y hasta podría pasar inadvertido para quienes no observen con atención. La magnitud penumbral prevista es de aproximadamente 0,927, mientras que la sombra más oscura de la Tierra no llegará a cubrir el satélite.

Luego de febrero, también habrá otro evento en agosto.

El acontecimiento también podrá observarse desde otras localidades del país, aunque los horarios de salida de la Luna variarán según la ubicación. Además, no será el único eclipse lunar del año: el calendario astronómico de 2027 contempla otro fenómeno penumbral durante la noche del 16 al 17 de agosto. Para quienes quieran seguir el de febrero desde Mar del Plata, la recomendación será elegir un sitio con el horizonte despejado y prestar atención especialmente al período cercano a las 20.12, cuando alcanzará su máxima intensidad.