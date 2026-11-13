La facultad de Medicina logró una certificación internacional que abre las puertas para sus egresados en EE.UU. y Canadá

El decano Alasino valoró el reconocimiento y dijo que es "un mimo para la carrera y la universidad pública".

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) sumó recientemente un reconocimiento internacional. Fue incorporada al directorio mundial de facultades de Medicina, lo que habilita a sus egresados a iniciar los procesos de reválida de sus títulos para continuar la formación o ejercer profesionalmente en Estados Unidos y Canadá.

La noticia fue confirmada por el decano Adrián Alasino en diálogo con Extra FM 102.1, quien destacó el valor del logro en el marco de los diez años que cumplirá la carrera en febrero. "Siempre las puertas abiertas para hacer un posgrado, para ejercer, para capacitarse hay que tenerlas en este mundo que está cada vez más globalizado", valoró Alasino.

Aunque todavía son pocos los graduados que buscan oportunidades fuera del país, el decano consideró que contar con esa posibilidad representa un paso fundamental.

En esta línea, puso en valor el recorrido de la carrera, que nació a partir de una demanda histórica de la ciudad. Mencionó que tanto el sector público como el privado cuentan con espacios para las residencias y que las plazas actualmente se encuentran cubiertas.

Los desafíos de la educación médica

Por otro lado, Alasino se encuentra en Madrid, participando de un encuentro de la Red Iberoamericana de Universidades dedicadas a la Promoción de la Salud. Esta organización reúne a más de 300 instituciones de 16 países de Latinoamérica, Portugal y España.

En ese contexto, habló de los desafíos que enfrenta la educación médica y de las transformaciones tecnológicas que cambian el ejercicio de la profesión. Lo que mencionó con mayor énfasis fue la simulación médica, la robótica y la inteligencia artificial: "Eso es lo que más está mostrando cambios que nos obligan a plantear cosas distintas".

Particularmente, Alasino señaló que la formación de los futuros profesionales debe acompañar los avances que ya se incorporan en los hospitales y los centros de salud. "Si hoy se opera con robótica, tenemos que enseñar a los médicos a que hagan eso, porque después salen y tienen que operar", planteó.

Sobre la IA, el decano aclaró que incorporarla no implica reemplazar el criterio profesional, sino sumar herramientas que permitan mejorar y agilizar procesos. Como ejemplo, nombró su uso en estudios por imágenes, donde los sistemas pueden comparar resultados y aportar información para llegar a un diagnóstico. "Te da mayor velocidad. Te orienta", expresó, y remarcó que la decisión final sigue estando en manos del profesional médico.

Actualizar la enseñanza

Alasino advirtió que el ritmo de transformación de la medicina es cada vez mayor y que obliga a las universidades a mantenerse actualizadas permanentemente: "En la educación médica hace 20 o 25 años todo cambiaba en un lapso de unos 15 años. Hoy, en menos de cinco años tenés un cambio importante en algunas cosas que llega al 60 o 70%".

También señaló que en algunas especialidades los cambios se producen cada dos años o dos años y medio, y que en otras áreas, como tratamientos inmunológicos y oncológicos, aparecen novedades terapéuticas en períodos mucho más cortos.

Por ello, destacó la importancia de fortalecer el Centro de Simulación de la Facultad de Medicina y mantener vínculos con instituciones y espacios internacionales de investigación y formación.

Para cerrar, Alasino valoró que el reconocimiento internacional contribuya a posicionar la carrera y la universidad pública en un contexto de cuestionamientos al sistema educativo: "Es un mimo para la carrera y para la universidad".