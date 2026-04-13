“Es ridículo”: Provincia cuestionó la exclusión de Aubasa de la licitación de la Ruta 226 e impugnará la medida

Luego de que el Ministerio de Economía excluyera a Aubasa de la licitación por la concesión de la Ruta 226 y otras cuatro rutas nacionales en territorio bonaerense, el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, tildó la medida de “ridícula” y adelantó que será impugnada.

“La veíamos venir”, sostuvo Bianco en el marco de la habitual conferencia de prensa que brinda los lunes en La Plata. De hecho, la semana pasada el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, había advertido que existía un “negociado” en torno a la licitación, por lo que -según planteó- había maniobras para dejar fuera de carrera a la empresa estatal bonaerense.

“Aubasa es la empresa mejor capacitada para llevar adelante el mantenimiento, la operación y cobro de peajes en las rutas nacionales bonaerenses”, aseguró Bianco. Según expuso el funcionario, el gobierno nacional considera “que una empresa que se dedica a concesiones viales no se puede presentar a una concesión vial” y que “solamente se deben presentar constructoras”.

Carlos Bianco cuestionó la exclusión de Aubasa y anticipó que la Provincia impugnará la medida.

“Hoy Aubasa es la empresa que más obra vial está haciendo en Argentina”, agregó, al citar intervenciones en la Autovía 2, Ruta 11 y Autopista Buenos Aires-La Plata, entre otras. “Aubasa no solo se dedica a la concesión vial, sino que además hace obras y es la que más hace”, remarcó.

“Es un argumento ridículo; en realidad es una definición política donde no quiere que la Provincia se haga cargo de las rutas”, añadió. Además, sostuvo que desde Nación también se cuestionó la propuesta al considerar que Aubasa “no tiene solvencia financiera”.

“Miren si Aubasa tendrá espalda financiera, que es la que más obra vial está haciendo en toda Argentina. Es una decisión política de impedir que el gobierno de la Provincia, a través de una empresa pública saneada y eficiente, pueda gestionar las rutas”, señaló Bianco, quien también aseguró que se aceptaron propuestas de empresas cuyas presentaciones “tienen errores insalvables”.

“No nos vamos a quedar callados, vamos a impugnar el dictamen por el cual se nos quiere dejar afuera sin tener justificación técnica”, concluyó el ministro.

Vista de la Ruta 226 a su paso por Mar del Plata, uno de los tramos incluidos en la licitación nacional.

Los incumplimientos señalados a Aubasa

De acuerdo al dictamen de precalificación publicado el 9 de abril por el Ministerio de Economía, no fueron aceptadas tres de las nueve ofertas recibidas para la licitación del Tramo Sur Atlántico, entre ellas la de Aubasa, por distintos incumplimientos evaluados por la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Infraestructura interviniente. Esta licitación incluye la concesión de las rutas 226, 3 y 205, además de la Autopista Riccheri y la Autopista Ezeiza-Cañuelas.

Según la documentación oficial a la que accedió 0223, en el caso de Aubasa se le reprocharon dos infracciones. Por un lado, que “no acreditaba antecedentes de obras viales ejecutadas por la empresa oferente ni la respectiva certificación anual requerida”, y que “no presentaba el estado de situación patrimonial intermedio”.

Tras una ampliación documental presentada por Aubasa, el organismo confirmó las observaciones. “No surge que el oferente haya ejecutado por sí las obras invocadas para acreditar dichos extremos”, sostuvo el Ministerio de Economía. “Por el contrario, se verifica que tales habrían sido ejecutadas por un tercero, en el marco de contrataciones efectuadas por Aubasa en su carácter de concesionario”, añadió, al objetar que no es la propia empresa la que lleva adelante, por ejemplo, la repavimentación de la Autovía 2, sino que la obra es ejecutada por otra firma contratada.

Gabriel Katopodis había denunciado posibles irregularidades en el proceso de licitación de las rutas nacionales.

“La exigencia del pliego refiere de manera inequívoca a la ejecución directa de las obras por parte del oferente, lo que implica la realización material de los trabajos y la asunción de las responsabilidades técnicas, económicas y contractuales propias de un contratista principal”, indicaron. En ese sentido, remarcaron que “la participación indirecta (subcontratación) no resulta suficiente” para dar cumplimiento al requisito.

“En conclusión, teniendo en cuenta los antecedentes aportados por la oferente y las manifestaciones vertidas en la respuesta a la solicitud de documentación complementaria, surge con claridad que actuó en todos los casos como comitente de obra y no como ejecutor directo, tal como exige la documentación licitatoria”, señalaron, y agregaron que la ejecución fue tercerizada en otras empresas.

Además, se indicó que el requisito técnico apunta a garantizar que el futuro concesionario cuente con la experiencia necesaria para llevar adelante obras viales de gran envergadura, algo que -según el dictamen- no se acredita únicamente con el rol de comitente. Por ello, finalmente se declaró no válida la oferta de Aubasa.

En esta instancia, no se realizaron consideraciones adicionales sobre el otro punto observado, vinculado a la solvencia financiera de la empresa.