El Ejecutivo nacional dio un nuevo impulso a la privatización del sistema vial mediante la convocatoria a una licitación pública, tanto nacional como internacional, para concesionar una extensa red de rutas nacionales. Esta medida se enmarca en el plan oficial que busca transferir al sector privado la operación y el mantenimiento de los principales corredores viales del país.

La licitación corresponde a la Etapa III de la “Red Federal de Concesiones” y contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios en diversos tramos viales. Entre ellos se encuentran los sectores denominados Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.

Esta etapa abarca importantes rutas nacionales como la 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, incluyendo accesos y variantes estratégicas que, en muchos casos, están bajo la administración de Corredores Viales SA, la empresa estatal responsable de gran parte de las concesiones viales.

El esquema de concesión se basa en la modalidad de obra pública por peaje, en la cual las compañías adjudicatarias asumirán la responsabilidad del cobro, así como la construcción, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y la prestación de servicios a los usuarios de estas rutas.

El Gobierno aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones, los Formularios de Cotización, el Modelo de Contrato y las Especificaciones Técnicas para cada tramo, y toda la documentación está disponible en la plataforma CONTRAT.AR. El plazo para realizar consultas se extiende hasta el 4 de mayo de 2026 a las 13:00 horas, mientras que la presentación de ofertas vence el 18 de junio al mediodía.

En paralelo, recientemente se lanzó otra licitación para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en cinco provincias, correspondiente a la Etapa II-B, que también tiene alcance nacional e internacional y abarca cuatro corredores estratégicos. Esta información fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.