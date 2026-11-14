Quiso escapar por la ventana del garaje, quedó atrapado entre los barrotes y lo redujeron los dueños de casa

Un intento de robo en una vivienda del barrio Fortunato de la Plaza terminó con un delincuente de 36 años atrapado entre los barrotes de una ventana y reducido por los propios dueños de casa. El hombre fue aprehendido por la Policía y trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

Ocurrió en la mañana de este sábado, en una vivienda ubicada en inmediaciones de González Chaves y Tripulantes del Fournier. Todo empezó cuando la pareja propietaria notó que un desconocido estaba en la casa e intentando llevarse elementos del interior del garage.

Según fuentes policiales, el intruso quedó trabado entre los barrotes cuando intentaba salir por una ventana y lo retuvieron hasta que llegaron efectivos del Comando de Patrullas Sur, que habían sido alertados con un llamado al 911.

Al revisar el lugar, los policías constataron daños en una ventana y en un mueble. También encontraron una cartera que contenía distintos elementos que el sospechoso habría preparado para llevarse.

Además, uno de los propietarios manifestó que el hombre lo había amenazado verbalmente tras ser reducido. El aprehendido fue identificado y al consultar sus antecedentes constataron que registraba numerosas intervenciones penales por hechos vinculados con robos agravados, tentativas de robo, hurtos, encubrimiento y una infracción a la Ley 23.737, entre otros.

En el caso intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De La Canale, quien dispuso iniciar actuaciones por robo en grado de tentativa al sospechoso y su posterior traslado.