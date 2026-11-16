Zafamos: por qué Mar del Plata es uno de los lugares más seguros para sobrevivir a una guerra nuclear

Mar del Plata podría quedar relativamente a salvo de los efectos más inmediatos de una guerra nuclear entre las grandes potencias y convertirse en uno de los lugares con mejores condiciones para atravesar sus consecuencias. Su ubicación, lejos de los principales focos de conflicto del hemisferio norte, y la producción agropecuaria del sudeste bonaerense aparecen como dos ventajas importantes. Distintos estudios científicos ubican a la Argentina entre los países con mayor capacidad relativa para resistir un escenario de invierno nuclear, y la ciudad reúne varias de esas condiciones.

Argentina, entre los tres países más protegidos

La primera ventaja es geográfica. Nuestro país está en el hemisferio sur, lejos de las principales potencias nucleares y de los territorios que concentrarían buena parte de los posibles ataques. En un enfrentamiento de gran escala entre Estados Unidos y Rusia, Mar del Plata no estaría entre los lugares directamente expuestos por su cercanía a los objetivos iniciales. Un estudio publicado en agosto de 2026 en la revista científica Global Challenges identificó a Argentina, Brasil y Nueva Zelanda entre los países que podrían tener mejores condiciones para resistir una catástrofe global de este tipo.

Otro factor decisivo es la posibilidad de producir alimentos. La Feliz está rodeada por una región agropecuaria de gran importancia y, además, cuenta con un puerto pesquero y una industria alimentaria desarrollada. Esa estructura productiva podría darle una ventaja frente a grandes ciudades que dependen del transporte de alimentos desde lugares más distantes. Un trabajo publicado en 2024 en la revista REDER analizó cómo podría reorganizarse la producción nacional durante un invierno nuclear, mediante cambios en los cultivos, el uso de invernaderos y el desarrollo de otras fuentes de alimentos.

La producción agropecuaria podría verse afectada.

Los beneficios y los riesgos que presentaría Mar del Plata

Las proyecciones de ese modelo muestran hasta qué punto la capacidad de adaptación podría ser determinante. En un escenario extremo, con una inyección de 150 teragramos de hollín en la atmósfera, la producción bruta de alimentos del país podría caer al 30% del nivel actual si no se aplicaran medidas especiales. En cambio, con una reorganización productiva, el estudio estimó que la disponibilidad neta podría alcanzar entre 7.800 y 14.000 kilocalorías por persona por día. Son cálculos teóricos, no una garantía de abastecimiento, pero muestran que Argentina tendría herramientas para sostener la alimentación de su población.

Mar del Plata también tendría algunos riesgos. La ciudad cuenta con una base naval estratégica, donde funciona el Comando del Área Naval Atlántica y tiene asiento la Fuerza de Submarinos, aunque no se podría afirmar que sería un objetivo nuclear probable. Además, su población urbana depende de servicios, combustibles, transporte y redes de distribución que podrían sufrir interrupciones. La pesca tampoco sería una garantía: los estudios advierten que un conflicto nuclear de gran escala podría alterar la temperatura de los océanos y reducir su productividad.

Habría una reorganización con cambios en los cultivos.

La conclusión es que Mar del Plata no sería inmune a una guerra nuclear, pero sí tendría ventajas concretas frente a muchas otras ciudades del mundo. La distancia de los principales focos de conflicto reduciría su exposición a los ataques iniciales, mientras que la producción agropecuaria regional y la capacidad alimentaria argentina podrían ayudar a enfrentar las consecuencias de un invierno nuclear. Un estudio publicado en Nature Food en 2022 estimó que una guerra entre Estados Unidos y Rusia podría reducir cerca del 90% de las calorías producidas mundialmente por la agricultura entre el tercer y el cuarto año posterior al conflicto.