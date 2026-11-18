En Mar del Plata, tener una cochera puede convertirse en un diferencial importante al momento de elegir un departamento, especialmente en las zonas de mayor circulación.

Al buscar un departamento en Mar del Plata, la cantidad de ambientes, la ubicación y el estado de la propiedad suelen estar entre las primeras variables que se miran. Pero hay otro elemento que puede modificar considerablemente la decisión: tener o no una cochera.

En zonas céntricas y de alta circulación, donde encontrar un lugar para estacionar en la calle puede ser difícil, contar con una plaza propia representa una comodidad concreta. Y eso puede darle un diferencial a un departamento frente a otro de características similares que no la tenga.

Una cochera puede representar una parte importante del valor de una vivienda, aunque su incidencia depende de la superficie, el barrio y las características de la propiedad.

Los valores muestran, además, que una cochera representa una porción importante del precio de una vivienda, aunque su incidencia depende del tipo de departamento y de la zona.

Según datos recientes de publicaciones inmobiliarias, la mediana de las cocheras ofrecidas en Mar del Plata ronda los US$11.750, mientras que en el área de Plaza Colón llega a unos US$18.000. En el Centro, el valor también se ubica alrededor de los US$11.750. Son precios de publicación y no necesariamente reflejan el valor final de cierre.

¿Conviene más un departamento chico con cochera?

La respuesta no es automática. Una cochera puede sumar valor y mejorar la funcionalidad de una propiedad, pero no necesariamente hace que un departamento más chico sea más caro que uno más grande sin estacionamiento.

En las zonas más transitadas de Mar del Plata, contar con un espacio propio puede significar evitar una de las dificultades cotidianas de vivir en el centro: encontrar dónde estacionar.

Por ejemplo, los datos actuales de publicaciones muestran que un departamento de menos de 40 m² tiene una mediana cercana a US$61.600, mientras que una cochera ronda los US$11.750. En conjunto, el valor puede acercarse al de una unidad más grande, aunque la comparación cambia considerablemente según el barrio, el estado y las características de cada inmueble.

Por eso, más que pensar en la cochera como un simple aumento del precio, su verdadero peso aparece al momento de comparar propiedades similares. Un departamento con estacionamiento puede resultar más atractivo para una familia, para quien utiliza el auto todos los días o para un comprador que prioriza comodidad y seguridad.

La ubicación puede valer tanto como la cochera

No todas las plazas tienen el mismo valor. La ubicación es uno de los principales factores que determina cuánto se paga.

Una cochera en el Centro, cerca de zonas comerciales y de alta circulación, puede tener una demanda muy diferente a otra ubicada en un sector residencial donde resulta más sencillo estacionar en la calle.

La ubicación es uno de los factores que más influye en el precio de una cochera: las plazas en sectores céntricos pueden alcanzar valores significativamente superiores.

La diferencia también aparece dentro de los propios edificios. En Mar del Plata existen cocheras desde alrededor de US$8.000 o US$10.000 hasta valores que superan los US$20.000, dependiendo de la zona, superficie, seguridad, facilidad de acceso y características del inmueble.

En La Perla, por ejemplo, se relevaron opciones de venta desde US$8.900, mientras que en sectores del Centro se encuentran unidades de US$20.000 o más. En Plaza Colón también aparecen valores superiores a los de otras zonas céntricas.

No alcanza con que entre el auto

A la hora de comprar una cochera, el tamaño no es el único dato importante. La facilidad para maniobrar, el acceso, la seguridad y las expensas pueden modificar tanto su utilidad como su valor.

Una plaza incómoda, demasiado angosta o con una rampa complicada puede perder atractivo frente a otra de dimensiones similares pero con mejor acceso.

Las expensas también son determinantes. Una cochera con gastos mensuales elevados puede perder atractivo como inversión si el alquiler que genera apenas alcanza para cubrirlos. Por eso, antes de comprar, conviene mirar no solamente el precio de publicación sino también los costos mensuales y las condiciones del reglamento del edificio.

Una ventaja que se siente todos los días

En una ciudad como Mar del Plata, donde la demanda de estacionamiento aumenta especialmente en las zonas céntricas y durante la temporada de verano, la cochera puede ser mucho más que un accesorio de la vivienda.

De hecho, el mercado muestra una oferta específica y activa: actualmente hay cientos de publicaciones de cocheras en venta en la ciudad, con una fuerte presencia en el Centro y otros sectores de alta demanda.

Para quien compra un departamento para vivir, la principal ventaja puede no estar en la rentabilidad sino en algo más cotidiano: llegar a casa y saber que tiene dónde dejar el auto.

Y en determinadas zonas de Mar del Plata, esa comodidad puede convertirse en uno de los factores que inclinan la balanza entre dos departamentos que, por superficie y características, parecían prácticamente iguales.