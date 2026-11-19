Con profundo dolor, el PRO Mar del Plata Batán despidió a Fernando Fernández, un querido militante del espacio, quien murió este jueves en la ciudad.

"Hoy nos toca despedir a una gran persona, alguien que compartió con nosotros mucho más que un espacio político: compartió convicciones, proyectos y el compromiso de trabajar por aquello en lo que creíamos", escribieron desde el PRO local.





"Siempre estuvo dispuesto a colaborar, a dar una mano y a acompañar cada desafío. Su compromiso y entrega estuvieron presentes en cada campaña y en cada actividad que nos tocó compartir el camino", continuaron.

Más allá de su rol militante, desde el espacio destacaron su humanidad: "Por sobre todas las cosas recordamos a una buena persona, un gran padre y un hombre de familia, que supo ganarse el cariño y el respeto de todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo".

Cerraron el mensaje con unas palabras dedicadas a su familia: "Les hacemos llegar nuestro abrazo más sincero en este difícil momento de tanto dolor. Hasta siempre, Fernando. Tu recuerdo, tu generosidad y tu calidad humana permanecerán siempre entre nosotros".

El presidente del PRO local Emiliano Giri también le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales: "Es imposible describir en palabras todo lo que representaste en nuestro grupo, fuiste un amigo con mayúsculas, tipo de bien, generoso, contenedor y solidario".

"Nos deja un marino de la Patria, que la rosa del viento te guíe en este nuevo mar que vas a navegar y que nuestra señora de Stella Maris te abrace en su manto. Eternamente agradecido a la vida de haberte cruzado en el camino", cerró Giri.