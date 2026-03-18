Violenta represión a personas con discapacidad en Plaza de Mayo
Usuarios y sus familiares reclaman frente a Casa Rosada. Las imágenes.
Por Redacción 0223
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Momentos de tensión se viven en Plaza de Mayo a raíz de una violenta represión policial ocurrida en medio de una movilización de personas con discapacidad y familiares contra los recortes en el sector.
La protesta comenzó temprano este miércoles, cuando los usuarios intentaron instalar una carpa frente a la Casa Rosada en reclamo por la Ley de Emergencia en Discapacidad. Como respuesta, integrantes de la Policía Federal impidieron que la armen y contestaron con golpes y enfrentamientos.
La respuesta de las fuerzas de seguridad indignó a los manifestantes por la violencia con la que agredieron a chicos y personas en silla de ruedas que se encontraban en la plaza.
"Nuestra situación es extremadamente crítica, nos estamos quedando sin prestaciones básicas como escuelas, centros de días y terapias", denunciaron.
Además, los familiares advirtieron que la situación abarca mucho más que al sector de la discapacidad: "Hoy nos toca a nosotros pero les puede llegar a todos".
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