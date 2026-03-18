Violenta represión a personas con discapacidad en Plaza de Mayo

Familiares y prestadores se manifestaron junto a los usuarios en Plaza de Mayo.

Momentos de tensión se viven en Plaza de Mayo a raíz de una violenta represión policial ocurrida en medio de una movilización de personas con discapacidad y familiares contra los recortes en el sector.

La protesta comenzó temprano este miércoles, cuando los usuarios intentaron instalar una carpa frente a la Casa Rosada en reclamo por la Ley de Emergencia en Discapacidad. Como respuesta, integrantes de la Policía Federal impidieron que la armen y contestaron con golpes y enfrentamientos.

La respuesta de las fuerzas de seguridad indignó a los manifestantes por la violencia con la que agredieron a chicos y personas en silla de ruedas que se encontraban en la plaza.

"Nuestra situación es extremadamente crítica, nos estamos quedando sin prestaciones básicas como escuelas, centros de días y terapias", denunciaron.

Además, los familiares advirtieron que la situación abarca mucho más que al sector de la discapacidad: "Hoy nos toca a nosotros pero les puede llegar a todos".