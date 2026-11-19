El objetivo es fortalecer la actividad económica de Mar del Plata durante el resto del año.

La conectividad aérea volvió a instalarse en la agenda empresarial de Mar del Plata. La Cámara de Comercio y Servicios local (Cameco) destacó los cambios económicos y operativos de Aerolíneas Argentinas y reclamó fortalecer las rutas y frecuencias para potenciar el desarrollo de las economías regionales.

Así lo planteó el presidente de la entidad Juan Antonio Gutiérrez durante un encontro del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). El titular de la aerolínea de bandera Fabián Lombardo presentó allí los avances de la compañía, que en el 2025 alcanzó resultados económicos positivos sin transferencias del Estado.

Más vuelos para mover la economía todo el año

Desde Cameco consideraron que la modernización de la flota y la incorporación de aviones representan una oportunidad para ampliar la conectividad y generar empleo. Sin embargo, Gutiérrez advirtió que para sumar rutas también es necesario construir una demanda sostenida.

En esa línea propuso involucrar a las empresas, industrias, comercios y profesionales que usan el transporte aéreo por motivos laborales, más allá del movimiento turístico.

Uno de los objetivos es consolidar a Mar del Plata como sede de congresos, convenciones, ferias, encuentros corporativos y competencias deportivas nacionales e internacionales, alternativa para generar más actividad en los meses de menor movimiento turístico.

La entidad también destacó el potencial de conectar ciudades del interior mediante aviones de menor porte y complementar las rutas aéreas existentes. También informó que mantiene gestiones con operadores turísticos de Brasil para evaluar nuevas vías de llegada, entre ellas la posibilidad de implementar vuelos chárter.

Por último, desde Cameco remarcaron que mejorar la conectividad requiere un trabajo conjunto entre las aerolíneas, las cámaras empresarias y los sectores público y privado, pero que el objetivo final es el de fortalecer la actividad económica de Mar del Plata durante todo el año.